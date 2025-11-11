OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    44 sancionados y hasta por diez años: la U aplica duros castigos por mal comportamiento de sus hinchas en el duelo ante Limache

    La Universidad de Chile aplicó las sanciones por el ingreso a la cancha, uso de pirotecnia e ingresar a la zona de Tribuna Andes desde las galerías, entre otros.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Hinchas de la U recibieron castigos por mal comportamiento en el estadio Santa Laura. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    La Universidad de Chile sancionó a 44 personas por el mal comportamiento que tuvieron al interior del estadio Santa Laura.

    Uno de ellos recibió un castigo de seis años sin poder ingresar a los estadios después de entrar a la cancha en el último partido que disputaron los azules contra Deportes Limache. Con esto, en 2025 los azules han aplicado 347 códigos 102 de derecho de admisión.

    Otras nueve personas quedaron fuera de los recintos deportivos por 10 años y con las órdenes judiciales respectivas después de haber sido sorprendidos con fuegos artificiales.

    Además, 28 personas fueron castigadas por pasar desde los sectores de galerías a la Tribuna Andes, otras dos por porte de drogas y una por el porte de arma blanca, además de desorden y hurto de balones durante el trabajo físico previo al partido.

    347 sancionados en 2025

    De esta manera, Universidad de Chile suma en 2025 un total de 347 personas con la aplicación del código 102 por diversas faltas. En 117 casos fue por porte de pirotécnica, lo que implica para los sancionados quedar fuera de los estadios por 10 años y la apertura de una causa ante la justicia ordinaria por cometer un delito.

    Gracias a los sistemas biométricos, también se está aplicando el derecho de admisión a quienes traspasen irregularmente las ubicaciones entre galería y Tribuna Andes, con 34 casos este año y que los priva un año de ir al estadio y a quienes hurten los balones que caen a las tribunas.

    Otras de las infracciones recurrentes son el ingreso indebido (dos años), la vulneración del derecho de admisión (seis años), ingesta de alcohol (dos años), usurpación de identidad (seis años) y el ingreso por la fuerza al colapsar los puntos de control también conocidos como reventones (10 años).

    Por lo mismo, la U ha reiterado el llamado a los asistentes a respetar las normas establecidas y ha confirmado su compromiso de seguir aplicando, tal como lo ha hecho durante toda la temporada, los recursos que la ley faculta para que los hinchas tengan seguridad y mejoren su experiencia asistiendo a los estadios como local.

    FútbolUniversidad de ChileLa ULiga de Primera

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Así funcionará el comercio este fin de semana por las elecciones presidenciales

    Refuerzo del transporte público y servicios gratuitos: cómo funcionarán Metro y EFE durante las elecciones

    Rating del lunes 10 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Negocios

    Tendencias

    El Deportivo

    Finde

    Cultura y entretención

    Mundo

    Paula

