44 sancionados y hasta por diez años: la U aplica duros castigos por mal comportamiento de sus hinchas en el duelo ante Limache

La Universidad de Chile sancionó a 44 personas por el mal comportamiento que tuvieron al interior del estadio Santa Laura.

Uno de ellos recibió un castigo de seis años sin poder ingresar a los estadios después de entrar a la cancha en el último partido que disputaron los azules contra Deportes Limache. Con esto, en 2025 los azules han aplicado 347 códigos 102 de derecho de admisión.

Otras nueve personas quedaron fuera de los recintos deportivos por 10 años y con las órdenes judiciales respectivas después de haber sido sorprendidos con fuegos artificiales.

Además, 28 personas fueron castigadas por pasar desde los sectores de galerías a la Tribuna Andes, otras dos por porte de drogas y una por el porte de arma blanca, además de desorden y hurto de balones durante el trabajo físico previo al partido.

347 sancionados en 2025

De esta manera, Universidad de Chile suma en 2025 un total de 347 personas con la aplicación del código 102 por diversas faltas. En 117 casos fue por porte de pirotécnica, lo que implica para los sancionados quedar fuera de los estadios por 10 años y la apertura de una causa ante la justicia ordinaria por cometer un delito.

Gracias a los sistemas biométricos, también se está aplicando el derecho de admisión a quienes traspasen irregularmente las ubicaciones entre galería y Tribuna Andes, con 34 casos este año y que los priva un año de ir al estadio y a quienes hurten los balones que caen a las tribunas.

Otras de las infracciones recurrentes son el ingreso indebido (dos años), la vulneración del derecho de admisión (seis años), ingesta de alcohol (dos años), usurpación de identidad (seis años) y el ingreso por la fuerza al colapsar los puntos de control también conocidos como reventones (10 años).

Por lo mismo, la U ha reiterado el llamado a los asistentes a respetar las normas establecidas y ha confirmado su compromiso de seguir aplicando, tal como lo ha hecho durante toda la temporada, los recursos que la ley faculta para que los hinchas tengan seguridad y mejoren su experiencia asistiendo a los estadios como local.