    A romper la historia: el Flamengo de Erick Pulgar desafía al poderoso PSG en la final de la Copa Intercontinental

    Este miércoles, el Mengao enfrenta a los parisinos en la final. En Qatar, el equipo donde milita el mediocampista chileno ya sumó dos coronas oficiales: Derbi de las Américas y la Challenger Cup. Con siete trofeos en 2025, el elenco más popular de Brasil puede lograr algo inédito.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Flamengo de Erick Pulgar jugará la final de la Copa Intercontinental ante PSG. Foto: Flickr Flamengo Gilvan de Souza / Flamengo

    El Flamengo cumplió con los pronósticos. Este sábado, timbró su pasaje para la final de la Copa Intercontinental 2025 derrotando al Pyramids de Egipto, gracias a dos goles producto de la pelota detenida. Con Erick Pulgar en la cancha, el monarca de la Copa Libertadores se cruzará este miércoles con el Paris Saint-Germain, el campeón de la Champions League, en el estadio Áhmad bin Ali de Al Rayyan, Qatar. El PSG sería “local” en Medio Oriente, considerando la propiedad de la institución.

    “Todos los rivales son diferentes, pero el PSG es el mejor equipo del mundo. Lo ha demostrado, ganando la Champions, está aquí en este torneo por ser el mejor y nosotros, con toda la humildad del mundo, vamos a tratar de ganar para hacer historia”, declaró el entrenador del Fla, Filipe Luís, el líder de la plantilla más “europea” de Sudamérica.

    “Tenemos que valorar el esfuerzo de los jugadores. Están haciendo una temporada espléndida. Puede que te des cuenta de que el hambre no termina. Cada juego tiene una historia diferente... Nos enfrentaremos a los campeones de la Champions con el mejor entrenador del mundo, el mejor equipo del mundo”, añadió el exlateral del Atlético de Madrid.

    El Rubro-Negro, el equipo más popular de Brasil (varios indicadores muestran que el club supera los 40 millones de torcedores), ha tenido un año notable, con numerosos éxitos. En esa dirección, cuenta con la oportunidad histórica de hacer algo que ningún otro elenco ha realizado en el fútbol internacional. Puede convertirse en el primer equipo en ganar ocho trofeos oficiales en una misma temporada. Claro, para aquella gesta tiene que superar al PSG de Luis Enrique.

    El 2025 comenzó con el pie derecho en los torneos estaduales. El Mengao ganó la Taça Guanabara, que está dentro del Campeonato Carioca, lo que le permitió acceder a la fase final del certamen tradicional de Río de Janeiro. En esta competencia, dejó en el camino a Vasco da Gama en semifinales y venció a Fluminense en la gran final. También a principio de año sucedió la disputa de la Supercopa de Brasil. En Belém, le ganó 3-1 al Botafogo, campeón de la liga en 2024.

    Flamengo fue el campeón de la Copa Libertadores 2025. Foto: @Libertadores

    Mucho más reciente en el tiempo es lo acontecido en la Copa Libertadores. El pasado 29 de noviembre, en el estadio Monumental de Lima, Flamengo venció por la cuenta mínima a Palmeiras, con gol de Danilo, para obtener por cuarta vez el máximo cetro del continente. En ese encuentro, el chileno Pulgar coqueteó con la expulsión, tras una fuerte infracción en el primer tiempo.

    Unos días más tarde, sucedió la coronación en el Brasileirao. El triunfo de 1-0 sobre Ceará, en la penúltima fecha de la liga, le permitió al Fla conseguir la novena estrella en Primera División, la primera en cinco años. Tras 38 jornadas, el campeón del gigante sudamericano exhibe un balance de 23 victorias, 10 empates y cinco derrotas, 78 goles a favor y 27 en contra. Con 79 puntos, le sacó tres unidades a su escolta, Palmeiras.

    Para cerrar una temporada exigente, Pulgar y compañía se desplazaron hasta Qatar para la Copa Intercontinental, que tomó el formato del antiguo Mundial de Clubes (solo compiten los campeones de cada continente). Desde este año, cada serie previa a la final otorga un título oficial internacional al ganador. Por lo mismo, luego de sus triunfos consecutivos sobre Cruz Azul (en el Derbi de las Américas) y Pyramids (Challenger Cup), Flamengo fue condecorado, recibiendo tanto medallas como un trofeo respectivo.

    Este miércoles, ante los campeones de la UEFA, puede sumar nada menos que el octavo trofeo de 2025. El desafío no es menor. Por tercera vez en la temporada, el Mengao enfrentará a un elenco europeo. En el Mundial de Clubes que se hizo en Estados Unidos, venció 3-1 al Chelsea en la fase grupal, mientras que en octavos de final cayó 4-2 ante Bayern Múnich, quedando eliminado.

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental

    César Munder y Juan Ignacio Díaz aparecen en la carpeta de Fernando Ortiz para Colo Colo 2026

    Unión Española aprueba retorno de Emiliano Vecchio y se aferra a la Primera División: "Tenemos expectativas positivas"

