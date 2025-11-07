Abel Ferreira sorprende y se lanza contra el DT de Gonzalo Tapia en Sao Paulo: “Yo tenía el mismo dinero que él”.

Abel Ferreira y Hernán Crespo no se guardan nada en Brasil. El DT del Palmeiras criticó duramente al del Sao Paulo por sus declaraciones donde se refirió al poderío económico del Verdao. “Vi a mi amigo Crespo decir que el Palmeiras tiene dinero. Quiero decir que cuando él llegó, éramos vecinos y yo tenía el mismo dinero que él...”, lanzó.

Luego reveló una infidencia. “De hecho, cuando lo invité a cenar en mi casa, quien pagó fui yo, pero en ese momento el Palmeiras no tenía tanto dinero”, contó Ferreira.

Ferreira y Crespo.

Después insistió en que los resultados de su equipo son por una política de club. “Apostamos por la cantera, vendimos jugadores, los títulos trajeron prestigio y el prestigio trajo patrocinios. Todo eso es un círculo virtuoso, pero todo comenzó apostando por la cantera”, dijo.

“Tuvimos que invertir para seguir compitiendo. Esto es solo para bromear un poco sobre cómo se gana el dinero. El dinero se gana trabajando con procesos, creyendo en algo. Es fácil, basta mirar al Palmeiras, cómo fueron las cosas desde que llegamos aquí. Es un círculo virtuoso: apostar por la cantera, títulos, prestigio, valorización del club y de la marca, patrocinios, un fútbol que a la gente le guste ver”, añadió.

Palmeira visita este domingo al Mirassol a las 20.30 horas. El equipo de Ferreira es líder del Brasileirao con 31 puntos. El Sao Paulo de Gonzalo Tapia, en tanto, es octavo con 45 unidades y este sábado recibe al Red Bull Bragantino a las 21.00.