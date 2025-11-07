La respuesta de Diego Simeone al recuerdo de Iván Zamorano: “Se veía que nunca iba a ser entrenador”.

Iván Zamorano recordó su etapa como futbolista. En entrevista con El Cafelito TV, el exdelantero entregó sus definiciones del balompié actual y compartió algunas de sus vivencias. Entre las que más llamaron la atención está una que le tocó en el Inter de Milán, cuando era compañero de pieza de Diego Simeone en las concentraciones. Bam Bam tenía diferencias con el Cholo en torno a las charlas que tenían.

“Yo fui compañero de pieza del Cholo en el Inter y él solo hablaba de fútbol. Él llegaba con un lápiz y me decía: ‘El entrenador quiere que juguemos así y tú tienes que ir en este lugar’. Las primeras semanas fue espectacular, pero ya al mes, yo le decía al Cholo que habláramos de autos, de mujeres, de otras cosas que no sea fútbol. Pero después de diez minutos el Cholo volvía a lo mismo”, recordó el otrora goleador, entre risas.

Este viernes, en la antesala del duelo entre el Atlético de Madrid y el Levante, que se disputará este sábado a las 14.30 horas, el estratega argentino se refirió a las palabras de su excompañero. “Se le veía que él nunca iba a ser entrenador, pero más allá de la broma, tengo un grandísimo recuerdo de Iván”, dijo de entrada el transandino.

Luego se limitó a otorgarle loas al chileno. “Iván es una bestia, por su trabajo, por su fuerza, por los goles, por su personalidad y por todo lo que tuvo en su etapa como futbolista. Siempre tengo un buen recuerdo de esa etapa con él”, enfatizó el Cholo.

Simeone y Zamorano fueron compañeros en el Inter entre 1997 y 1998. Juntos ganaron la Copa de la UEFA, que es la actual Europa League.