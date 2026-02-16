Alejandro Tabilo barre con Emilio Nava y se instala en segunda ronda del ATP de Río de Janeiro

Alejandro Tabilo (71° del ranking ATP) superó a Emilino Nava (81°) por doble 6-3 en la primera ronda del ATP de Río de Janeiro. El chileno resolvió el encuentro en dos sets, con mayor eficacia con el servicio y quiebres en momentos justos. Fue el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito.

El partido comenzó con el tenista nacional al saque. En el primer game, el nacional sostuvo sin ceder puntos. El norteamericano respondió de manera similar. En el sexto juego, el chileno consiguió el primer quiebre del partido. Eso dejó el marcador 4-2. De inmediato Tabilo confirmó el break sin mayores dificultades, ampliando la diferencia a 5-2. Nava sostuvo su servicio, manteniéndose en el set. El nacido en Canadá cerró el set por 6-3.

El segundo parcial comenzó con quiebre inmediato de Tabilo. El chileno presionó desde la devolución y capitalizó errores de su rival. En su servicio, volvió a sostener en cero. A lo largo del encuentro, la primera raqueta nacional logró mantener el saque sin ceder puntos en cuatro oportunidades.

Nava sostuvo en el tercer game, en uno de sus mejores turnos de saque del partido, con mayor regularidad en el primer servicio. Tabilo respondió en el cuarto, manteniendo su saque pese a la presión. En el sexto juego, Tabilo enfrentó un desarrollo más extendido. Llegó a estar 40-0, pero Nava logró acercarse hasta 40-30 tras tomar la iniciativa en los intercambios. El chileno sostuvo el saque, marcando la diferencia. En el instante decisivo volvió a quebrar y sentenció el doble 6-3.

Garin se despide

Después de tres semanas, Christian Garin (89º) regresó al circuito. En el certamen carioca, cayó ante el argentino Thiago Tirante (92º).

Tras bajarse de Buenos Aires, Gago concentró toda su energía en Brasil, donde fue campeón hace seis años, y en el Chile Open, que se disputará la próxima semana. Sin embargo, su juego todavía está lejos de sus mejores jornadas, lo que quedó refrendado con una derrota por 7-5 y 6-3.

Garin regresó al circuito después de tres semanas. @Fotojump

La segunda raqueta del país intentó tomar la iniciativa frente a un rival acostumbrado a largos peloteos y con un respetable servicio. Sin embargo, también tuvo que hacer frente a la falta de competencia, lo que le llevó a cometer numerosos errores no forzados y a ceder su saque en el segundo juego del primer set.

A medida de que fue avanzando el parcial, Garin comenzó a sentirse mucho más cómodo en la cancha y a tener mayor regularidad en su juego. Ese progreso tuvo su premio en el noveno game, donde logró recuperar el quiebre del inicio.

No obstante, ese impulso esperanzador se cortó abruptamente por una serie de errores no forzados del chileno en el duodécimo juego, donde pasó de estar 40-15 a entregar el set con una doble falta.

En el segundo parcial, nuevamente aparecieron los fantasmas del anterior. Otra vez en el segundo game, el pupilo de Martín Rodríguez y Víctor Núñez cedió su servicio, quedando en una difícil posición. De hecho, no ocultó su frustración, manifestándole a este último que no sentía la bola y recriminándose por lo mal que estaba jugando, desde su punto de vista. Esa catarsis de Garin le permitió sacar lo mejor de su tenis y recuperar el quiebre en contra en el quinto juego, producto de una secuencia de muy buenas derechas sobre el revés del transandino. Pero, al igual que en el set anterior, esa sensación duró muy poco y en el game siguiente Tirante le volvió a quebrar.

El argentino se conformó con poner en juego la pelota ante la irregularidad del juego del nacional, que de todos modos tuvo un par de chances para quebrar. Pese a ello, eso no modificó el desenlace del encuentro y el rápido fin del periplo de Garin por tierras brasileñas.

La próxima estación de Gago será el BCI Seguros Chile Open, donde buscará reencontrarse con el público y llenarse de nuevas energías tras un comienzo de año sumamente complejo.