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    Por burlas a Heung-Min Son: el plantel de Corea del Sur rompe su relación con la prensa en pleno Mundial

    El equipo asiático vive una tensa situación con los periodistas de su país tras la filtración de un audio.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Por burlas a Heung-Min Son: el plantel de Corea del Sur rompe su relación con la prensa en pleno Mundial. Martin Zabala

    La selección de Corea del Sur suspendió sus actividades habituales con la prensa de su país durante el Mundial 2026. La situación se da luego de la difusión de un video en el que periodistas realizaron comentarios sobre Heung-Min Son.

    El incidente ocurrió durante una sesión de entrenamiento abierta. Según imágenes captadas por la cadena JTBC, se escucharon comentarios burlescos sobre Son y la exención del servicio militar que obtuvo tras el título de los Juegos Asiáticos de 2018.

    En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio por 21 meses. Sin embargo, la obtención de la medalla de oro en esa competencia permitió a Son quedar exento de esa obligación. Posteriormente, el futbolista completó un entrenamiento de tres semanas en 2020.

    Son es el capitán de Corea del Sur.

    Ahora, la difusión de las imágenes llevó a la Asociación Coreana de Fútbol a emitir una declaración pública. “Los comentarios inapropiados realizados por algunos miembros de los medios de comunicación durante el entrenamiento de la selección nacional de fútbol en el campamento base de Guadalajara generaron gran conmoción y decepción entre los integrantes del plantel”, apuntan.

    “Se dará prioridad a la protección del equipo y se esforzará por crear un entorno mediático saludable”, añaden.

    Los jugadores surcoreanos dejaron de conceder entrevistas a la prensa de su país fuera de las actividades oficiales organizadas por la FIFA. Incluso cancelaron las que estaban programadas.

    Corea del Sur inició su participación en el Grupo A con un triunfo sobre República Checa por 2-1. El equipo asiático volverá a jugar este jueves frente a México.

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