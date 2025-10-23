SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Ambicioso plan de formación moderna”: prensa francesa se rinde ante el histórico logro de Marruecos en Mundial Sub 20

Los medios galos se desbordaron en elogios hacia el equipo africano tras su título planetario conseguido en Chile. El diario deportivo L’Equipe destacó que está “comprometido en unan dinámica estatal”. Le Figaro completó que “confirma el impulso iniciado en 2022”.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
El título de Marruecos en el Mundial Sub 20 de Chile fue ampliamente cubierto por los medios galos. FOTO: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El histórico título de Marruecos en el Mundial Sub 20 de Chile se vivió con mucha efervescencia en Francia, donde viven cerca de 750 mil ciudadanos de su país, la colonia más grande de ciudadanos de ese país magrebí.

La consecución de los Leones del Atlas fue celebrada insistentemente por los medios galos, que lo vieron como el fruto de una visión estratégica de la proyección internacional de Marruecos, encarnada por la Academia de Fútbol que patrocina el Rey Mohamed VI.

El diario deportivo L’Equipe dedicó un largo artículo a las bases de este éxito, nota en la que explica que esa nación africana brilla gracias a un “ambicioso plan de formación moderna de jóvenes jugadores, comprometido en una dinámica de rendimiento impulsada por el Estado”.

Mencionó también que “las nuevas academias regionales toman el relevo de los centros de formación de los clubes. Marruecos confirma el impulso iniciado con el Mundial de 2022 en Qatar y se prepara para dar un nuevo paso en 2030 copatrocinando el Mundial junto a España y Portugal”.

En la misma línea, el diario de tiraje nacional Le Figaro resaltó lo que significa este logro de los magrebíes para los africanos y que demuestra el impulso que significa para esta estrategia.

“Esto, claramente, es una sensación y una victoria histórica para el continente africano. Simboliza la continuidad de un proyecto deportivo global. Marruecos se dispone a coorganizar el Mundial-2030 con España y Portugal, la señal de un país que ahora es central en el fútbol mundial”.

“Heroico”

Más laudatorio fue el análisis del medio RMC Sport, una de las radios más escuchadas de ese país de Europa Central. En su análisis, advierte sobre el progreso que han tenido los Leones del Atlas.

“Esta victoria forma parte de un recorrido heroico, que ha visto a los jóvenes marroquíes dominar sucesivamente a España, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia y finalmente Argentina. Un gran triunfo que confirma la rápida progresión del fútbol marroquí”, aseguró en su edición escrita.

En la misma línea, RFI abordó que este título “es un anticipo de la Copa Africana de Naciones para un Marruecos en fiesta, dos meses antes de recibir a la élite del fútbol africano”.

Por su parte, Le Parisien saludó el logro como una “hazaña”. Además, agregó que “este título es la continuidad de un proyecto deportivo mundial. Marruecos parece seguir en el buen camino tras su gran actuación en el Mundial de 2022”.

La cadena internacional France 24 destaca el impacto popular y el simbolismo del triunfo: “este es el gran objetivo inmediato en los sueños de todo un pueblo”.

TV5 Monde advierte que “este es un nuevo impulso al fútbol africano. La selección absoluta de Marruecos y sus equipos juveniles se encuentran actualmente entre los mejores del mundo (…) Un proyecto basado en la formación, el seguimiento y el constante compromiso real”.

Más sobre:FútbolMundial Sub 20L'EquipeSelección de Marruecos Sub 20

