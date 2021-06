Ángelo Henríquez: “Esta derrota nos golpea fuerte”

Universidad de Chile sufrió un duro mazazo ante Audax Italiano. Los universitarios vencían por 0-1 pero en el segundo tiempo los itálicos aumentaron de marcha y terminaron ganando por 2-1. El proceso de Rafael Dudamel se complica ya que la U sigue sin mostrar un buen juego el mando del venezolano.

Tras el partido, un abatido Ángelo Henríquez lamentó la caída de la U. “Veníamos bien, no mal, a pesar de la derrota ante Everton se venía trabajando bien, pero esta derrota nos golpea fuerte, así que trataremos de levantar cabeza”, señaló Henríquez en conversación con TNT Sports.

“Quedamos con una sensación triste, este partido era importante para meternos en los puestos de arriba. La sensación que queda no es buena. Hay que trabajar muchas cosas. No tuvimos la calma en los momentos donde tuvimos que mantenerla. Hay que trabajar muchas cosas”, añadió el delantero

¿Qué cosas se deben mejorar? “Tener más sorpresa en ataque, más movilidad, mantener la pelota cuando el partido está tenso”, analizó el ariete, quien ante Audax no jugó todo el partido por volver de una lesión. Al respecto, el ex Manchester United indicó que ya está recuperado y con total disposición: “La lesión quedó atrás, no hay molestias, así que estoy disponible”.