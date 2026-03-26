Aníbal Mosa da detalles del intento de ‘golpe de estado’ en la ANFP: “Se trató de romper la institucionalidad”

Hace una semana el fútbol chileno alcanzó un punto de máxima tensión. La aprobación en el Senado del cuerpo legal que modifica las sociedades anónimas deportivas fue tratada en un Consejo de Presidentes.

En la instancia se buscaba analizar el estado de la reforma y se iban a votar los cuatro miembros que formarían parte del Consejo de la Federación de Fútbol de Chile. Sin embargo, pronto la situación se volvió un caos, tal como publicó El Deportivo.

“Fue una afrenta. Muchos presidentes lo consideraron una falta de respeto y se generó mucha molestia. Sobre todo, porque durante el Consejo se discutieron temas que no estaban en la tabla original. Por eso, todos quedaron muy molestos con Yunge y se lo manifestaron”, explicó un consejero.

Y este miércoles, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó la intención de “romper la institucionalidad” por parte de la comisión a cargo de la Ley que ya fue aprobada.

“Lo que se dice es efectivo, eso que ocurrió en la sala, pero hubo dos reuniones privadas antes, en el segundo piso de la ANFP, donde vivimos situaciones muy complicadas en un momento dado”, señaló Mosa.

En la ocasión también le preguntaron al directivo su es que a él también intentaron sacarlo de la comisión, indicando que “a mí me da lo mismo. Lo más grave aquí es que se trató de romper una institucionalidad y nosotros nos paramos firmemente y dijimos que no estamos defendiendo ni a Pablo Milad, ni a Jorge Yunge ni a nadie; estamos defendiendo la institucionalidad”, aseguró.

“Bajo ese punto de vista primó la cordura y, bueno, el señor Milad tiene que terminar su proceso nomás”, cerró Aníbal Mosa.

La aprobación de la Ley

Este miércoles, y después de 10 años de tramitación, se aprobó por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas, proyecto que contaba con suma urgencia para que fuese votado en su tercer trámite.

Después de casi dos horas y media de argumentaciones y la bienvenida a los jugadores de Santiago Wanderers que consiguieron el título de la Copa Libertadores Sub 20, se procedió a la votación, donde se aprobó en general el proyecto por 148 a favor y uno en contra y luego se rechazaron las cuatro indicaciones propuestas por el diputado Diego Schalper.

“Estamos muy agradecidos del apoyo que tuvimos de los dos gobiernos, primero del ministro Jaime Pizarro y ahora de la ministra Natalia Duco, lo que demuestra que este es un proyecto transversal que iniciamos acá en la Cámara de Diputados hace 10 años con la diputada Marisela Santibáñez y con diputados desde Renovación Nacional hasta el Partido Comunista”, expresó el senador Matías Walker, autor de la iniciativa.

Con la aprobación del proyecto, este será promulgado a la brevedad como Ley de la República. A partir de ahí, se estableció un plazo de 180 días para la elaboración del reglamento y de los estatutos tipo. Mientras que la Federación de Fútbol tendrá 18 meses para adecuar sus estatutos y transformarse en FDN.