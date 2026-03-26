SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Aníbal Mosa da detalles del intento de ‘golpe de estado’ en la ANFP: “Se trató de romper la institucionalidad”

    El presidente de Blanco y Negro abordó la caótica jornada en la que se analizaba el avance de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Hace una semana el fútbol chileno alcanzó un punto de máxima tensión. La aprobación en el Senado del cuerpo legal que modifica las sociedades anónimas deportivas fue tratada en un Consejo de Presidentes.

    En la instancia se buscaba analizar el estado de la reforma y se iban a votar los cuatro miembros que formarían parte del Consejo de la Federación de Fútbol de Chile. Sin embargo, pronto la situación se volvió un caos, tal como publicó El Deportivo.

    Fue una afrenta. Muchos presidentes lo consideraron una falta de respeto y se generó mucha molestia. Sobre todo, porque durante el Consejo se discutieron temas que no estaban en la tabla original. Por eso, todos quedaron muy molestos con Yunge y se lo manifestaron”, explicó un consejero.

    Y este miércoles, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó la intención de “romper la institucionalidad” por parte de la comisión a cargo de la Ley que ya fue aprobada.

    Lo que se dice es efectivo, eso que ocurrió en la sala, pero hubo dos reuniones privadas antes, en el segundo piso de la ANFP, donde vivimos situaciones muy complicadas en un momento dado”, señaló Mosa.

    En la ocasión también le preguntaron al directivo su es que a él también intentaron sacarlo de la comisión, indicando que “a mí me da lo mismo. Lo más grave aquí es que se trató de romper una institucionalidad y nosotros nos paramos firmemente y dijimos que no estamos defendiendo ni a Pablo Milad, ni a Jorge Yunge ni a nadie; estamos defendiendo la institucionalidad”, aseguró.

    “Bajo ese punto de vista primó la cordura y, bueno, el señor Milad tiene que terminar su proceso nomás”, cerró Aníbal Mosa.

    La aprobación de la Ley

    Este miércoles, y después de 10 años de tramitación, se aprobó por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas, proyecto que contaba con suma urgencia para que fuese votado en su tercer trámite.

    Después de casi dos horas y media de argumentaciones y la bienvenida a los jugadores de Santiago Wanderers que consiguieron el título de la Copa Libertadores Sub 20, se procedió a la votación, donde se aprobó en general el proyecto por 148 a favor y uno en contra y luego se rechazaron las cuatro indicaciones propuestas por el diputado Diego Schalper.

    Estamos muy agradecidos del apoyo que tuvimos de los dos gobiernos, primero del ministro Jaime Pizarro y ahora de la ministra Natalia Duco, lo que demuestra que este es un proyecto transversal que iniciamos acá en la Cámara de Diputados hace 10 años con la diputada Marisela Santibáñez y con diputados desde Renovación Nacional hasta el Partido Comunista”, expresó el senador Matías Walker, autor de la iniciativa.

    Con la aprobación del proyecto, este será promulgado a la brevedad como Ley de la República. A partir de ahí, se estableció un plazo de 180 días para la elaboración del reglamento y de los estatutos tipo. Mientras que la Federación de Fútbol tendrá 18 meses para adecuar sus estatutos y transformarse en FDN.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolAníbal MosaANFP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia

    Figueroa no considera que manifestaciones sociales se desarrollen por estar un gobierno de derecha: “No hay que caer en la caricatura”

    Mon Laferte y su tour por Norteamérica “Esto no cambia lo político, pero puede dar algo de ilusión a la gente de EE.UU.”

    Catalina San Martín endurece el tono contra alcaldes de oposición y pide al gobierno trabajar en conjunto con municipios

    Ministro García llama a no comparar crisis derivada de la guerra en Irán con la de Ucrania: “La situación fiscal es muy distinta”

    Realizan nuevo operativo policial migratorio en la Vega Central: se identificaron a 45 personas infractoras de la Ley de Migraciones

    Lo más leído

    1.
    Pablo Milad, por la Ley SADP: “Guardiola o Pellegrini no vendrían a Chile si una comisión técnica les elige los jugadores”

    Pablo Milad, por la Ley SADP: “Guardiola o Pellegrini no vendrían a Chile si una comisión técnica les elige los jugadores”

    2.
    Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ya tienen nuevo entrenador: Sevilla anuncia la contratación de Luis García Plaza

    Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ya tienen nuevo entrenador: Sevilla anuncia la contratación de Luis García Plaza

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Bencina en Línea: cómo usar el buscador que indica las estaciones con precios más bajos

    Bencina en Línea: cómo usar el buscador que indica las estaciones con precios más bajos

    Rating del miércoles 25 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 25 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Figueroa no considera que manifestaciones sociales se desarrollen por estar un gobierno de derecha: “No hay que caer en la caricatura”
    Chile

    Figueroa no considera que manifestaciones sociales se desarrollen por estar un gobierno de derecha: “No hay que caer en la caricatura”

    Bencina en Línea: cómo usar el buscador que indica las estaciones con precios más bajos

    Catalina San Martín endurece el tono e insta al gobierno a trabajar en conjunto con los municipios por alza de tarifas

    CFA tras último informe del gobierno anterior: habría cuarto incumplimiento consecutivo de la meta fiscal en 2026 y ve más presiones por guerra en Irán
    Negocios

    CFA tras último informe del gobierno anterior: habría cuarto incumplimiento consecutivo de la meta fiscal en 2026 y ve más presiones por guerra en Irán

    Briones mantiene críticas al gobierno por “Estado en la quiebra”, pero respalda a Quiroz por alza del precio de las bencinas

    Precio del petróleo rebota y el barril vuelve a superar la barrera de los US$ 100

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia
    Tendencias

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia

    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”

    La extraña ventaja genética que tienen las personas que viven en los Andes, según un estudio

    La contundente respuesta de Nicolás Córdova a las críticas de Arturo Vidal a la lista de la Roja
    El Deportivo

    La contundente respuesta de Nicolás Córdova a las críticas de Arturo Vidal a la lista de la Roja

    La dura autocrítica de Daniel Garnero tras la derrota de la UC ante Ñublense

    La U suma siete lesionados: la Roja libera a un seleccionado a horas del amistoso contra Cabo Verde

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Mon Laferte y su tour por Norteamérica “Esto no cambia lo político, pero puede dar algo de ilusión a la gente de EE.UU.”
    Cultura y entretención

    Mon Laferte y su tour por Norteamérica “Esto no cambia lo político, pero puede dar algo de ilusión a la gente de EE.UU.”

    La noche en que Canal 13 censuró a Soda Stereo en su estreno televisivo en Chile

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton

    Francia: “choque de autoridad” contra la delincuencia, el gas de la risa y los morteros pirotécnicos
    Mundo

    Francia: “choque de autoridad” contra la delincuencia, el gas de la risa y los morteros pirotécnicos

    Trump vuelve a cargar contra la OTAN por “no hacer absolutamente nada” contra Irán: “No olvidaremos”

    Israel anuncia la muerte del comandante de la Armada de Irán, considerado responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme