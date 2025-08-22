SUSCRÍBETE
El Deportivo

Anota después de un año y medio: Jordhy Thompson brilla en Rusia con un doblete en el Orenburg

El delantero formado en Colo Colo deja atrás una mala racha que se extendió por 16 meses.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Anota después de un año y medio: Jordhy Thompson brilla en Rusia con un doblete en el Orenburg.

Jordhy Thompson volvió a sonreír. El joven delantero chileno del Orenburg se reencontró con el gol este jueves en la Liga Premier de Rusia, poniendo fin a una extensa sequía de 480 días sin marcar. Y lo hizo con un doblete en la primera parte del duelo ante Ajmat Grozny, por la sexta fecha del torneo.

El exatacante de Colo Colo necesitó apenas un minuto para sacudirse la presión. Apareció en el área chica para conectar un centro desde la derecha y decretar el 1-0, en medio de la celebración de sus compañeros en el Estadio Gazovik. Su última anotación oficial había sido el 29 de abril de 2024.

El delantero de 21 años, oriundo de Antofagasta, cerró su faena personal justo antes del descanso. Recibió un pase en el vértice del área, se perfiló con zurda y definió cruzado, batiendo al arquero visitante para el 2-0 parcial.

Sin embargo, la alegría del chileno no alcanzó para asegurar el triunfo. En la segunda mitad, el conjunto de Grozny reaccionó y rescató un empate 2-2 gracias a los goles del brasileño Ismael Silva (47′) y del ruso Maksim Sidorov (56′).

Más allá del resultado, la jornada marca un punto de inflexión para Thompson. Después de meses de críticas, el delantero volvió a ser protagonista.

