Argentina gana y Bolivia fue goleada: el Mundial Sub 17 ya tiene clasificados a la siguiente fase

El Mundial Sub 17 inició durante la jornada de este jueves, su segunda fecha de la fase grupal. Y gracias a los resultados obtenidos, ya hay tres clasificados a los dieciseisavos de final. El primero de ellos es una selección de esta parte del planeta, pues se trata del combinado de Argentina.

Los del otro lado de la cordillera le ganaron por la cuenta mínima a Túnez, gol de Facundo Jainikoski a los 67 minutos, y sumaron seis puntos en el Grupo D. Unidades que ya le aseguraron al menos el segundo lugar de su apartado, pues Bélgica y Túnez tienen tres puntos y deben enfrentarse entre ellos en la última fecha, mientras que la albiceleste juega con Fiyi que no suma positivos.

La otra oncena que celebra es la de Italia. Los europeos golearon a Bolivia por el Grupo A y también llegaron a los 6 puntos. Aunque pierda con Sudáfrica el próximo domingo, que tiene cuatro unidades, ni Qatar ni los altiplánicos los superarán ya que poseen 1 y 0 puntos cada uno y se enfrentan entre ellos en la última fecha.

Argentinos e italianos comparten el privilegio con Portugal. Los sucesores de Cristiano Ronaldo vapulearon a Marruecos por 6-0 y quedaron con 6 puntos en el Grupo B. Al igual que sus pares europeos, aunque perdieran con Japón, que tiene 4, ni Nueva Caledonia ni los africanos los pueden alcanzar pues también tienen 1 y O puntos respectivamente y chocan en el cierre de la fase grupal.

Foto: Marcus Ulmer - Comunicaciones FFCH.

¿Cuándo juega Chile y que necesita para clasificar?

Tras caer derrotada ante Francia, la Roja tiene la obligación de ganarle a Uganda (sábado, 9:30 horas) para seguir soñando con la siguiente fase. Ninguna de las dos selecciones sumó en la primera jornada pues los africanos cayeron ante Canadá (2-1) y los norteamericanos se enfrentarán a los europeos (sábado, 10:30 horas) por lo que se acortarán las distancias en el apartado K.

Cabe recordar que el Mundial de Qatar posee doce grupos de cuatro equipos cada uno y avanzan los dos primeros de cada conjunto y los ocho mejores terceros, por lo que es urgente que los dirigidos por Sebastián Miranda sumen unidades.

“Nos vamos tristes por el debut, porque estábamos muy ilusionados, pero también muy esperanzados y conscientes de que somos capaces de pararnos frente a cualquier equipo. A los chilenos nunca se nos ha dado fácil, así que tenemos que seguir luchando“, concluyó el DT tras la derrota con los galos.

América a la cancha

La jornada de este viernes tiene a varias selecciones americanas como protagonistas. Haití se medirá con Inglaterra a las 9:30 horas. En el mismo horario, El Salvador enfrentará a Colombia y una hora después, Egipto se mide con Venezuela.

A las 11:45 horas, México choca con Costa de Marfil y a las 12:45, Brasil enfrenta a Indonesia y Honduras se cita con Zambia.