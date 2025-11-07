OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    Argentina gana y Bolivia fue goleada: el Mundial Sub 17 ya tiene clasificados a la siguiente fase

    La segunda fecha de la cita planetaria dejó a tres selecciones instaladas en los dieciseisavos de final. Chile juega este sábado.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    La selección transandina se impuso por la mínima a Túnez. Foto: @Argentina.

    El Mundial Sub 17 inició durante la jornada de este jueves, su segunda fecha de la fase grupal. Y gracias a los resultados obtenidos, ya hay tres clasificados a los dieciseisavos de final. El primero de ellos es una selección de esta parte del planeta, pues se trata del combinado de Argentina.

    Los del otro lado de la cordillera le ganaron por la cuenta mínima a Túnez, gol de Facundo Jainikoski a los 67 minutos, y sumaron seis puntos en el Grupo D. Unidades que ya le aseguraron al menos el segundo lugar de su apartado, pues Bélgica y Túnez tienen tres puntos y deben enfrentarse entre ellos en la última fecha, mientras que la albiceleste juega con Fiyi que no suma positivos.

    La otra oncena que celebra es la de Italia. Los europeos golearon a Bolivia por el Grupo A y también llegaron a los 6 puntos. Aunque pierda con Sudáfrica el próximo domingo, que tiene cuatro unidades, ni Qatar ni los altiplánicos los superarán ya que poseen 1 y 0 puntos cada uno y se enfrentan entre ellos en la última fecha.

    Argentinos e italianos comparten el privilegio con Portugal. Los sucesores de Cristiano Ronaldo vapulearon a Marruecos por 6-0 y quedaron con 6 puntos en el Grupo B. Al igual que sus pares europeos, aunque perdieran con Japón, que tiene 4, ni Nueva Caledonia ni los africanos los pueden alcanzar pues también tienen 1 y O puntos respectivamente y chocan en el cierre de la fase grupal.

    Foto: Marcus Ulmer - Comunicaciones FFCH.

    ¿Cuándo juega Chile y que necesita para clasificar?

    Tras caer derrotada ante Francia, la Roja tiene la obligación de ganarle a Uganda (sábado, 9:30 horas) para seguir soñando con la siguiente fase. Ninguna de las dos selecciones sumó en la primera jornada pues los africanos cayeron ante Canadá (2-1) y los norteamericanos se enfrentarán a los europeos (sábado, 10:30 horas) por lo que se acortarán las distancias en el apartado K.

    Cabe recordar que el Mundial de Qatar posee doce grupos de cuatro equipos cada uno y avanzan los dos primeros de cada conjunto y los ocho mejores terceros, por lo que es urgente que los dirigidos por Sebastián Miranda sumen unidades.

    “Nos vamos tristes por el debut, porque estábamos muy ilusionados, pero también muy esperanzados y conscientes de que somos capaces de pararnos frente a cualquier equipo. A los chilenos nunca se nos ha dado fácil, así que tenemos que seguir luchando“, concluyó el DT tras la derrota con los galos.

    América a la cancha

    La jornada de este viernes tiene a varias selecciones americanas como protagonistas. Haití se medirá con Inglaterra a las 9:30 horas. En el mismo horario, El Salvador enfrentará a Colombia y una hora después, Egipto se mide con Venezuela.

    A las 11:45 horas, México choca con Costa de Marfil y a las 12:45, Brasil enfrenta a Indonesia y Honduras se cita con Zambia.

    Más sobre:Mundial Sub 17WCU17ArgentinaBoliviaFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conductor fingió robo de su auto para ocultar atropello en Iquique: víctima está en riesgo vital

    Profesora baleada por un alumno de seis años recibe indemnización de US$ 10 millones

    El gobierno de Trump admite ante el Congreso que actualmente carece de justificación legal para atacar Venezuela

    Meteorólogo Jaime Leyton sufre robo en su casa de Puente Alto: delincuentes huyen con joyas y especies

    Kaiser endurece el tono contra el oficialismo y compara a Zohran Mamdani con Boric: “Es su versión con esteroides”

    En un podio antibalas y con discurso anti-Boric: Kast inicia actos de cierre de su campaña en Viña del Mar

    Lo más leído

    1.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    2.
    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    3.
    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    4.
    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    5.
    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!
    Match Electoral

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Conductor fingió robo de su auto para ocultar atropello en Iquique: víctima está en riesgo vital
    Chile

    Conductor fingió robo de su auto para ocultar atropello en Iquique: víctima está en riesgo vital

    Meteorólogo Jaime Leyton sufre robo en su casa de Puente Alto: delincuentes huyen con joyas y especies

    Kaiser endurece el tono contra el oficialismo y compara a Zohran Mamdani con Boric: “Es su versión con esteroides”

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario
    Negocios

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario

    Presupuesto 2026: Hacienda no convence a parlamentarios opositores en materia de ingresos y ofrece cita con el SII

    Los cuatro proyectos mineros emblemáticos con mayores sobrecostos y demoras

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial
    Tendencias

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

    Argentina gana y Bolivia fue goleada: el Mundial Sub 17 ya tiene clasificados a la siguiente fase
    El Deportivo

    Argentina gana y Bolivia fue goleada: el Mundial Sub 17 ya tiene clasificados a la siguiente fase

    Manuel Pellegrini aborda su futuro: “No estoy más cerca de Chile ni más lejos del Betis”

    Al Betis de Manuel Pellegrini le alcanza con una ráfaga para vencer al Lyon y encaramarse en la Europa League

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap
    Cultura y entretención

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

    Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

    Profesora baleada por un alumno de seis años recibe indemnización de US$ 10 millones
    Mundo

    Profesora baleada por un alumno de seis años recibe indemnización de US$ 10 millones

    El gobierno de Trump admite ante el Congreso que actualmente carece de justificación legal para atacar Venezuela

    Cristina Kirchner otra vez en el banquillo de los acusados: Se inicia juicio por el caso Cuadernos de las Coimas

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
    Paula

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

    Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años