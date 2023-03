Ariel Holan defiende a Mauricio Isla de las críticas: “Caerle a un jugador no es prudente”

El técnico de Universidad Católica habla tras la eliminación de la Copa Sudamericana. En conferencia de prensa, Ariel Holan defiende a Mauricio Isla, uno de los principales apuntados tras el fracaso cruzado ante Audax Italiano. “Más allá de hablar de un jugador, tenemos un plantel muy competitivo y algunos futbolistas tienen momentos, a veces puede no ser el mejor”, asegura el DT.

“Caerle a un futbolista en particular no es prudente”, remarca. “Nuestro análisis lo hacemos desde el portero, hasta el último en el campo. En ese balance uno toma las decisiones, en función de los rendimientos, que no pasan por un partido, sino por una cadena de situaciones y acciones”, agrega el ex Independiente.

Sobre lo expuesto frente a los tanos, el entrenador analiza que: “El partido estaba controlado cuando ganábamos 2-1 y pudimos definirlo de contragolpe en el primer tiempo. Luego tuvimos dos minutos fatales. Tras el 2-2 no pudimos reaccionar, ellos se replegaron bien, cerraron los caminos y no pudimos entrar. Jugaron con nuestra impaciencia”.

Mauricio Isla durante el partido entre Everton y la UC en Viña del Mar. Foto: AgenciaUNO

Holan reconoce que hay amargura en San Carlos de Apoquindo, pero enfatiza en que hay muchas cosas positivas en su escuadra. “Quedamos tristes y dolidos, pero en el Campeonato Nacional venimos haciéndolo bien. Tenemos 21 goles, algo que no sucedía hace mucho tiempo. Es un poder de fuego importante. Pero también debemos saber defender. No hay equipo que trascienda si no tiene un sistema importante. Estamos en camino”, declara.

En esa línea, el otrora León de México insiste en algo que viene repitiendo hace semanas. “Este es un equipo nuevo, con muchos cambios (...) El elenco que fue tetracampeón fue armado progresivamente. Esto es una tarea importante. Debemos ser agudos y autocríticos en el análisis, pero los triunfos no se dan de la noche a la mañana, por más que le duela a nuestra gente”, asevera.

“A un partido, como es la Copa Sudamericana, es probable que tengas malos pasajes y no tienes revancha. En el torneo también nos pasa, pero en el balance nos hemos repuesto. Ante Audax no tuvimos esa posibilidad”, suma.

Sin embargo, el argentino no rehúye del hecho de que la UC quería avanzar en la Copa Sudamericana, algo que no podrá ser. “Nuestro objetivo era ser protagonista en los tres torneos, uno se fue y nos quedan dos. Pero nuestra otra meta, por encima del resto, es ser un equipo competitivo”, dice.

“Dar vuelta la página no es fácil. No nos levantamos y decimos ‘ya está, pasó', porque nos dolió. Debemos aprender de estas cosas. Pero hay que darnos cuenta que estamos haciendo las cosas bastante bien. Ahora toca defender la punta del torneo con dientes y uñas”, insiste.

Para cerrar, el DT de Universidad Católica asegura que la derrota del martes ante los dirigidos por Manuel Fernández no pasó por la actitud expuesta, sino que fueron momentos específicos los que los privaron de llegar a la fase de grupos de la competencia subcontinental. “No creo que lo del martes haya sido de actitud. Fueron jugadas puntuales que no defendimos bien”, son sus palabras al respecto.