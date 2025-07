Arturo Vidal revive su polémico conflicto con Fernando de Paul en Colo Colo

Colo Colo ha tenido una temporada compleja. Un año marcado por los conflictos. Primero dirigenciales, luego trasladados a la cancha, por los malos resultados. Uno de los momentos más álgidos se vivió en el empate que vivieron ante Deportes Iquique. Ese día, Arturo Vidal y Fernando de Paul se vieron envueltos en un conflicto.

Lo que inició como un intercambio verbal en la cancha, pasó a la zona de vestuarios. Todo quedó captado por las cámaras de la transmisión televisiva. Claro que, desde ese mismo día, el King se encargó de bajarle el perfil a la situación.

Ahora, trascurridas las semanas, volvió a abordar la pelea. Lo hizo en su podcast El reinado de Vidal, en diálogo con Jean Beausejour. “Lo que pasó con el Tuto fue algo del partido, por eso se arreglan tan rápido. Nos dimos la mano, fue calentura y listo”, dijo.

Arturo Vidal en su pelea con De Paul.

“Ahí se ven los compañeros y grupos. Si no aguantas, tienes que jugar tenis. Otro deporte. Esto es colectivo”, añadió.

En esa línea, el volante comparó la situación con otras que vivió en la etapa más gloriosa de la Roja. Según señala Vidal, en esa época también tenían cruces en el camarín. “Nosotros en la Selección nos decíamos las cosas y después vamos para adelante. Recalcábamos que era todo para ayudarte, no para cagarte”, apuntó.

“Nosotros en la Generación Dorada éramos una familia, pero alegábamos y nos decíamos cosas. Llegábamos al camarín, arreglábamos la situación y salíamos a ganar de nuevo”, enfatizó.

En su momento, Jorge Almirón salió al paso del conflicto e intentó darle un carácter positivo al cruce. “Lo que pasó el partido pasado me da risa. Es algo que yo quiero. Por fin pasó algo de eso. Me gusta que el equipo esté vivo, que haya sangre. No me molesta”, declaró el estratega.

“Son dos tipos espectaculares. Se llevan bien todos los días, tienen una gran armonía. Fernando es un tipo muy sensato y Arturo tuvo una discusión del momento. Estaban las cámaras ahí, se vio y se alarmó la gente. Pero no pasa nada. Al contrario. Son chicos espectaculares, fundamentales para el vestuario”, complementaba.