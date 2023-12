Arturo Vidal se indigna tras la salida de Gustavo Quinteros: “Colo Colo no estuvo mal, estuvo pésimo”

El viernes pasado, el directorio de Blanco y Negro decidió no renovar el contrato de Gustavo Quinteros. El resultado de la votación fue de 6-3, siendo el bloque de Aníbal Mosa el único que apoyó al entrenador. No bastó el reciente título de la Copa Chile ni las otras tres coronas alcanzadas para alargar su vínculo, que se mantuvo por tres años y dos meses.

La decisión causó sorpresa entre los hinchas y no dejó indiferente a nadie. Mucho menos a Arturo Vidal, uno de los nombres que más se vincula a los albos y que por estos días deberá ver qué decisión toma con su futuro. El King, como ya es habitual, utilizó su canal de Twitch para expresar su descontento con la determinación.

“Colo Colo no estuvo mal, estuvo pésimo, estuvo horrible. De verdad que muy mal. Quedé loco cuando vi esa cuestión”, expresó sin ningún tapujo el volante que todavía milita en el Athletico Paranaense. Y añadió: “El día anterior celebrando el campeonato (la Copa Chile) y al otro día se va el entrenador. No sé más allá, pero vi en las noticias que hubo una votación de los dirigentes que fue seis a tres, donde decidieron que el entrenador no seguía”.

En su argumentación, Vidal defendió la labor de Quinteros y justificó las dificultades que enfrentó. “Los errores de cuando se fueron los jugadores el año pasado, con la salida de Lucero y varios más que se fueron, dejaron la cagada en el equipo. Después uno siempre le quiere pedir al entrenador de Colo Colo que pelee la Libertadores, pero pelear contra argentinos, brasileños, ecuatorianos y colombianos no es fácil”, planteó.

Siguiendo esa misma tónica, el oriundo de San Joaquín, sostuvo que “si te desarman un equipo que viene haciendo bien las cosas es muy difícil. Y si el campeonato se pudo pelear más, queda la duda, pero estuvo siempre ahí; salió campeón de la Copa Chile”.

Cortar un proceso

“Quinteros no se quería ir, pero se hubiese puesto más exigente para pedir refuerzos. Magia no va a hacer, pero es el momento de Colo Colo para pelear algo en Sudamérica, llena todos los estadios, es el momento para hacer algo bueno”, destacó.

Por esta misma razón, el exjugador del Bayern Múnich insistió en lo complejo de haber cortado el trabajo del DT. “Los jugadores llevaban ya un proceso de tres años, que en los equipos es muy difícil. Y cuando se mantienen es cuando vienen cosas buenas. Entonces que pase algo así en este momento de verdad que es muy extraño”, afirmó.

“Si seguía el mismo entrenador, ya el cuarto año se le podía pedir más exigencia y él llevar a sus jugadores para que hiciera bien el equipo, ya que han salido tantos jugadores jóvenes que han andado muy bien. Pero ahora se vuelve a cortar un proceso, lo que puede ser muy complicado a nivel internacional, porque a nivel nacional Colo Colo siempre va a ser el más fuerte”, remató.