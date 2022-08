Arturo Vidal ya tiene a su preferido en el Flamengo y recuerda el origen de su rivalidad con el Real Madrid: “Por eso me tienen tanta mala”

Arturo Vidal está feliz en el Flamengo. El Rey y el equipo de Río de Janeiro se eligieron mutuamente, como si se tratara de una relación amorosa. El chileno reconoció abiertamente que quería llegar al club y los cariocas recogieron la señal y terminaron concretando el fichaje una vez que el oriundo de San Joaquín se desvinculó del Inter de Milán. El seleccionado chileno ya fue ovacionado por la hinchada rojinegra en el Maracaná y comienza a hacerse notar en una escuadra estelar. Él es, precisamente, una de las figuras destacadas del generoso plantel que dirige Dorival Júnior.

Vidal no esconde su satisfacción. “Cuando el partido estaba 1-1 entré con muchas ganas, ilusión y alegría de entrar al campo con la camiseta de Flamengo. Siempre lo soñé y lo pude cumplir. Y qué mejor que con un triunfo. En esa jugada pude robar el balón por el costado y después pudimos marcar, que es lo más importante, que el equipo haya ganado”, resume, por ejemplo, respecto del debut en el equipo más popular de Brasil, ante el Avaí, en una entrevista concedida a Fla TV, la plataforma oficial del club. Ese día, intervino en una jugada de gol, razón suficiente como para ganarse los primeros reconocimientos.

También recuerda un momento significativo en su carrera, cuando le anotó al Real Madrid, jugando por el Barcelona. “Por eso me tienen tanta mala”, manifiesta en relación a la rivalidad con los merengues, de la que ha dado muestras en varios pasajes de su carrera.

Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter Finals - First Leg - Corinthians v Flamengo - Neo Quimica Arena, Sao Paulo, Brazil - August 2, 2022 Flamengo's Arturo Vidal in action REUTERS/Carla Carniel

Ya tiene amigos

En todos los clubes en que ha militado, el chileno, quien ahora será acompañado por Erick Pulgar, se ha caracterizado por cultivar buenas relaciones con sus compañeros de camarín. El inicio de su estadía en el gigante carioca no hace más que confirmar esa tendencia. De hecho, es el propio jugador quien revela su comodidad y se anima a designar a su primer amigo. “Cuando llegué a Flamengo, la forma de jugar de él me gustó mucho, sin dejar afuera a los demás que tienen mucha calidad, el nivel de jugadores es muy alto, pero con él encontré algo que me sorprendió: su velocidad, fuerza y alegría”, expresó de Rodinei, el lateral derecho con quien ha generado una mayor afinidad.

La consideración, en cualquier caso, alcanza para todos. “Todo el equipo me ha tratado muy bien, con mucho cariño y respeto, me siento como en casa, como si llevara mucho tiempo, pero con Rodinei tengo un cariño que lo he tomado muy rápido porque también habla español y está alegre, igual que yo”, amplía, otra vez citando al carrilero, que tomó el puesto que dejó el ahora cruzado Mauricio Isla.