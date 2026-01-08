SUSCRÍBETE POR $1100
    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda

    El puntero es uno de los pocos puntos destacables de un equipo que ni siquiera pudo alcanzar una copa internacional, justo en el año del centenario.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Lucas Cepeda es uno de los principales jugadores en vitrina para Colo Colo. FOTO: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Lucas Cepeda fue uno de los pocos jugadores que aprobó en el atribulado año del centenario de Colo Colo. Un 2025 en el que el equipo que hoy dirige Fernando Ortiz, ni siquiera, pudo clasificar a una copa internacional.

    Temporada plagada de rendimientos personales deficientes, que redundaron en un octavo puesto en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, después de conseguir solo un 48,8% de los puntos posibles.

    En medio de esa mediocridad, el exjugador de Santiago Wanderers se proyecta como uno de los principales jugadores en vitrina para el club de Macul. Así también lo entiende el propio protagonista.

    “No es por ser un jugador arrogante ni nada. Sin embargo, creo que he demostrado que puedo dar el salto para jugar afuera. Uno siempre tiene que ir dando pasos y creo que tengo que dar ese paso para ver de qué estoy hecho como futbolista. Debe ser lindo salir a otro país para mostrar tu juego, que te vean en otros lados y de distinta manera”, decía el puntero hace un par de meses.

    En el Monumental están conscientes de que los días del viñamarino en el fútbol chileno, al menos por ahora, parecen estar contados. Así al menos lo reconoce el gerente deportivo Daniel Morón.

    “Hoy estamos viendo algunas alternativas, no solamente en la parte central del ataque, sino también en otros lugares, en la medida en que el equipo lo pueda necesitar por la salida de otros jugadores, como Lucas Cepeda. Estamos en búsqueda permanente para tener opciones en caso de que haya salidas”, explicó el exarquero.

    En el partidor

    Lo cierto es que hace rato que el nombre de Cepeda se maneja en las principales direcciones deportivas del planeta. Sin ir tan lejos, a mediados del año pasado, El Deportivo advirtió sobre el interés de River Plate de Argentina.

    En esa ocasión, la escuadra de Núñez ofreció cerca de 5 millones de dólares por un porcentaje de la carta del chileno, ofrecimiento que fue desestimado tanto por el elenco de Pedrero, como por el propio jugador.

    Sin embargo, el equipo transandino no ha renuncia a contar con el exjugador caturro y a intentado volver a estrechar vínculos por el atleta. Pese a ello, Cepeda ha confiado a sus cercanos que su gran anhelo es jugar en el fútbol europeo, una vez que salga de Colo Colo.

    En ese escenario, la opción de llegar a Deportivo Alavés de España tomó fuerza en los últimos días. Pero desde el mismo cuadro vasco le bajaron el pulgar al viñamarino, tal como adelantó la secretaría técnica a El Deportivo.

    “Nosotros no hemos oferta alguna por el chileno Lucas Cepeda. Es un jugador que sí conocemos, pero en este momento no es uno de nuestros objetivos de mercado. Tampoco lo estamos siguiendo en la actualidad”, afirmó Sergio Fernández desde España.

