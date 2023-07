Ayudante de Quinteros valora la remontada de Colo Colo: “En el segundo tiempo salimos con una actitud totalmente diferente”

Sonríen en Colo Colo. Luego de semanas complejas, el Cacique salió del mal paso y mostró una mejor cara. El cuadro albo superó a Huachipato, por 3-1, y se instaló en la pelea por el Campeonato Nacional.

En ese sentido, Walter Lemma, ayudante técnico de Gustavo Quinteros, que no pudo estar en el banco tras ser expulsado en el empate ante Ñublense, se refirió a lo mostrado por el conjunto albo. “Arrancamos bien los primeros minutos, después del gol del rival nos desordenamos, eso nos deja una lección que lo hablamos en el entretiempo, porque nos desesperarnos, cuando recuperamos la pelota comenzamos a lanzar y por momento dejamos de jugar”, indicó el argentino, sobre el mal momento que vivieron en el primer lapso.

“En el segundo tiempo salimos con una actitud y predisposición totalmente diferente, aun con el resultado en contra teníamos que manejar el partido, lo que no era fácil. Nuestra propuesta era tener un volumen de juego más adecuado para superar al rival”, complementó en conferencia de prensa.

Salida de Lezcano

Finalmente, Lemma habló sobre las palabras de Darío Lezcano. Este sábado, el atacante reconoció que quiere dejar el Cacique al no ser considerado por Quinteros. “Estamos negociando para ver la posibilidad de que me dejen ir, porque yo quiero jugar. Él me dice que supuestamente todavía no estoy bien físicamente, pero eso no es cierto”, señaló el ariete.

En esa línea, el ayudante del estratega puso mesura por la situación: “Lo tomamos con tranquilidad. Muchas veces pasa que la sensación del jugador cuando no esta jugando no es buena, es difícil conformarlo. Darío es una buena persona, un buen jugador y suma en el plantel”, concluyó.

Esta victoria sitúa a Colo Colo en la pelea por el Campeonato Nacional. Los albos alcanzaron las 30 unidades y se ubicaron en la tercera posición del certamen criollo, a seis del puntero Cobresal. En tanto, Huachipato se estancó en la segunda posición, con 32 puntos, dejando pasar la chance de acercarse aún más al cuadro nortino.