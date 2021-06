Bravo se resigna ante la precisión de Messi: “Tiene una pegada que no tiene todo el mundo, una precisión distinta al resto”

Claudio Bravo dice que terminó el partido frente a Argentina con una sensación agradable. La Selección volvió a plantarle cara a uno de los combinados más linajudos del mundo y el capitán valora la equiparidad que, por momentos, consiguió en el campo de juego. “Nos vamos contentos porque competimos muy bien. En líneas generales, nos queda una sensación buena”, declara el guardameta del Betis en su paso por la zona mixta del estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro.

El portero de Chile se detiene en el tiro libre de Lionel Messi, que significó el gol argentino. Un desafío que, esta vez, no consiguió ganar. “Messi tiene una pegada que no tiene todo el mundo, una precisión distinta al resto. Hoy me tocó sufrir. El fútbol es así. Uno disfruta cuando enfrenta a los mejores jugadores, que te ponen la cosas difíciles Uno siempre espera ganar ante una selección con la cual nos conocemos mucho. Es una buena satisfacción el encuentro...”, resume.

El guardameta deja un encargo. “Debemos ser más precisos”, admite. Pero termina resaltando una de las grandes virtudes que observa en Chile. “Sin balón somos un equipo muy incómodo”, destaca.