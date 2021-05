Bravo y Medel están en Chile para integrarse a los trabajos de La Roja

La selección chilena se alista para sus próximos duelos por las Clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022. En el proceso previo, los jugadores siguen llegando para unirse a los trabajos bajo las órdenes de Martín Lasarte.

Este jueves Gary Medel y Claudio Bravo llegaron para sumarse a los preparativos para enfrentar a Argentina y Bolivia.

El defensor se une tras un cierre de campeonato no muy bueno para él, pues una lesión lo alejó de las convocatorias de los partidos de la Serie A, aunque en el último encuentro del torneo italiano fue titular.

Por otro lado, Bravo llega bien en lo anímico y en lo futbolístico. El guardameta estuvo presente y mostró un gran rendimiento en el cierre del campeonato español con el Real Betis, consiguiendo la clasificación de forma directa a la fase de grupos de la Europa League.

Con Argentina y Bolivia en la mente

Martín Lasarte se encuentra preparando a la Roja para sus duelos contra Argentina y Bolivia.

El primer partido de la Roja en esta fecha FIFA será contra Argentina este 3 de junio en el Estadio Único de Santiago del Estero, a partir de las 20.00 horas. Después, recibirá en San Carlos de Apoquindo a Bolivia a las 21.30 horas.

Sobre estos rivales, Martín Lasarte había señalado hace algunos días que “No voy ser muy original. Supongo que Argentina es uno de los candidatos. Lo es siempre. No tiene una grandísima selección, tiene más de una, entonces, lógicamente, es muy complicado, muy difícil. Y que cuenta, además, con futbolistas que son los que marcan tendencias, como puede ser Messi. Pero, bueno, el fútbol es fútbol. Si hay algo que tiene es que es muy competitivo y tenemos confianza en hacer un buen partido y en obtener un buen resultado”, señaló.

Sobre la Verde, en tanto, afirmó que “yo creo que ha cambiado, tomando en cuenta la aparición del profesor Farías y que, de alguna manera, le ha dado un condimento especial, diferente. Generalmente, Bolivia es mucho más de cuidado, mucho más difícil en su casa que fuera, pero, de la misma manera en que no tengo que pensar que el partido de Argentina no está, no tengo que pensar que el partido con Bolivia está. Hay que jugarlo bien y, entendiendo que tenemos la localía, entendemos, lógicamente, que vamos a optar por el triunfo”.