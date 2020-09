Bravo y Pulgar, descartados para el inicio de las Eliminatorias

Dos sensibles bajas tendrá La Roja para la doble fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022, que comienzan la próxima semana. Así lo confirmó el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien aseguró que Claudio Bravo y Erick Pulgar no serán citados para los duelos ante Uruguay y Colombia.

“Lamentablemente la lesión de Claudio lo margina de esta citación. Tiene una lesión de rodilla, una distensión de ligamento medial”, explicó el ex Intendente del Maule tras una ceremonia de homenaje por los 20 años del bronce obtenido por Chile en los Juegos Olímpicos de Sidney. El portero sufrió la dolencia justo antes del partido del Betis contra el Real Madrid, el pasado sábado, que aún lo tiene en evaluación.

En cuanto a Pulgar, Milad aseguró que aún no consigue recuperarse de la mejor forma, por lo que Reinaldo Rueda decidió no citarlo para la doble fecha, donde Chile chocará frente a Uruguay (8 de octubre, 19.45 horas) y Colombia (13 de octubre, 21.30). “Pulgar también está descartado porque no se ha recuperado de buena forma. Presentó alguna afección física que se está evaluando”.

Pero también hay otras dudas. La que más preocupa es la presencia de Mauricio Isla, quien se recupera tras el contagio por Covid-19. Su situación aún se evalúa. “Mauricio Isla cumple su cuarentena este sábado. También se está evaluando en qué situación médica se encuentra para una posible citación”, señaló.

La otra es Guillermo Maripán. Pese a que el Mónaco marcha líder en la liga francesa, el central sólo ha sumado 15 minutos, por lo que se cree que no estaría al mejor nivel. “Con Maripán hay dudas porque no ha jugado, no ha estado practicando, ni con niveles de competitividad, por lo que se está evaluando la convocatoria”.

En cuando al capitán, Milad reconoció que una vez más será Gary Medel.