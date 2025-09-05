SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Bruno Henrique es condenado en Brasil por manipulación de apuestas deportivas y arriesga ir a prisión

El compañero de Erick Pulgar en Flamengo fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) del país.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.

El futbolista brasileño Bruno Henrique, compañero de Erick Pulgar en Flamengo, ha sido condenado a una suspensión de doce partidos por violaciones al código de ética deportiva por la manipulación de apuestas deportivas.

La decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil (STJD) fue comunicada después de una audiencia que se extendió por ocho horas. En ella también se determinó que el delantero deberá pagar una multa de 60.000 reales (cerca de 10 millones de pesos) por el comportamiento antideportivo.

Según señaló el organismo, Bruno Henrique compartió información privilegiada con su hermano, señalándole su intención de recibir una tarjeta amarilla en el duelo entre Flamengo y Santos por el campeonato brasileño que se desarrolló el 1 de noviembre de 2023.

En base a este dato, familiares y cercanos del deportista realizaron apuestas elevadas en plataformas en línea, lo que les permitió llevarse importantes sumas de dinero.

Todo se generó después de que las casas de apuestas se percataran de movimientos atípicos, lo que llevó a la Policía Federar a incautar dispositivos, encontrando así conversaciones en WhatsApp.

Además, también es investigado penalmente ante la Justicia por los delitos de fraude deportivo y estafa contra casas de apuestas, arriesgando penas de cárcel que pueden llegar a sumar 17 años y ocho meses de prisión.

Por otro lado, los magistrados consideraron que el jugador de Flamengo es culpable de violaciones al artículo 243 del Código de Justicia Deportiva, tras considerar que esta situación va apunta a un “actuar de forma desleal o fraudulenta, con el fin del influir el resultado de un partido, evento o equivalente”. Sin embargo, los abogados de Flamengo anunciaron una apelación pues, a juicio de ellos, la tarjeta amarilla recibida no afectó el resultado.

El testimonio de Bruno Henrique

El futbolista brasileño, quien no estuvo presente en la audiencia, se hizo presente a través de un video en el que entregó un breve testimonio.

Quisiera afirmar mi inocencia y decir que confío en la justicia deportiva, como nunca prometí. Respecto a las infracciones que se me imputan, mis abogados están presentes y hablarán conmigo durante mi defensa. Quiero mostrar mi respeto y plena confianza en este tribunal. Les deseo a todos un excelente juicio y un pronto resultado. Un fuerte abrazo y buenas tardes a todos”, señaló el jugador tal como recoge Globoesporte.

Por su parte, su abogado, Michel Assef Filho, desestimó las violaciones de Bruno Henrique.

“No hay información privilegiada, eso no vale nada. Bruno no forzó la tarjeta amarilla (contra Santos). Ni siquiera cometió falta y enseguida se enfadó con el árbitro, para gran disgusto del Flamengo, que exigía la tarjeta. Porque esa era la mejor manera de que el Flamengo recibiera la tarjeta amarilla (cumpliría una suspensión contra Fortaleza y regresaría contra Palmeiras). Cualquier aficionado al fútbol sabe que Bruno Henrique recibiría una tarjeta amarilla en ese partido”, dijo.

Tengo mucha confianza en Bruno Henrique, es un jugador ejemplar. Espero que su reputación vuelva a ser la que era”, afirmó el abogado.

Lee también:

Más sobre:FútbolBruno HenriqueFlamengoApuestas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios

Caso “red de bots”: gobierno afirma que “por lo pronto” no contempla interponer una acción judicial

Gobierno refuerza dichos de Boric para cumplir acuerdo por multa en voto y apunta a desafío de cuadrar al oficialismo

Senador Flores: “Una taser vale $9 millones, eso es una locura, pero alternativas como la coreana cuesta menos de $300 mil”

El último lamento de Elizalde ante el oficialismo por la división en dos listas parlamentarias

Lo que no se vio del relanzamiento de campaña de Matthei con el que busca repuntar

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

3.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

4.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

5.
Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Caso “red de bots”: gobierno no contempla por ahora interponer una acción judicial
Chile

Caso “red de bots”: gobierno no contempla por ahora interponer una acción judicial

Gobierno refuerza dichos de Boric para cumplir acuerdo por multa en voto y apunta a desafío de cuadrar al oficialismo

Senador Flores: “Una taser vale $9 millones, eso es una locura, pero alternativas como la coreana cuesta menos de $300 mil”

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios
Negocios

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios

Consejo del Coordinador Eléctrico se defiende de cargos de la SEC por el gran apagón: dice que operaba bajo límites seguros

Directorios serenos: la ley como oportunidad de gobernar mejor

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral
Tendencias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa
El Deportivo

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa

Independiente se lanza contra la Conmebol y acusa a la U de ser “un modelo orientado a la especulación empresarial”

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile en la lucha por el Mundial de Rugby

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”
Cultura y entretención

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico
Mundo

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico

La ONU pide a Estados Unidos la retirada de las “inaceptables” sanciones a ONG palestinas por colaborar con el TPI

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón se reunirán en Seúl por primera vez en una década

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral