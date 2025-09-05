Bruno Henrique es condenado en Brasil por manipulación de apuestas deportivas y arriesga ir a prisión

El futbolista brasileño Bruno Henrique, compañero de Erick Pulgar en Flamengo, ha sido condenado a una suspensión de doce partidos por violaciones al código de ética deportiva por la manipulación de apuestas deportivas.

La decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil (STJD) fue comunicada después de una audiencia que se extendió por ocho horas. En ella también se determinó que el delantero deberá pagar una multa de 60.000 reales (cerca de 10 millones de pesos) por el comportamiento antideportivo.

Según señaló el organismo, Bruno Henrique compartió información privilegiada con su hermano, señalándole su intención de recibir una tarjeta amarilla en el duelo entre Flamengo y Santos por el campeonato brasileño que se desarrolló el 1 de noviembre de 2023.

En base a este dato, familiares y cercanos del deportista realizaron apuestas elevadas en plataformas en línea, lo que les permitió llevarse importantes sumas de dinero.

Todo se generó después de que las casas de apuestas se percataran de movimientos atípicos, lo que llevó a la Policía Federar a incautar dispositivos, encontrando así conversaciones en WhatsApp.

Además, también es investigado penalmente ante la Justicia por los delitos de fraude deportivo y estafa contra casas de apuestas, arriesgando penas de cárcel que pueden llegar a sumar 17 años y ocho meses de prisión.

Por otro lado, los magistrados consideraron que el jugador de Flamengo es culpable de violaciones al artículo 243 del Código de Justicia Deportiva, tras considerar que esta situación va apunta a un “actuar de forma desleal o fraudulenta, con el fin del influir el resultado de un partido, evento o equivalente”. Sin embargo, los abogados de Flamengo anunciaron una apelación pues, a juicio de ellos, la tarjeta amarilla recibida no afectó el resultado.

El testimonio de Bruno Henrique

El futbolista brasileño, quien no estuvo presente en la audiencia, se hizo presente a través de un video en el que entregó un breve testimonio.

“Quisiera afirmar mi inocencia y decir que confío en la justicia deportiva, como nunca prometí. Respecto a las infracciones que se me imputan, mis abogados están presentes y hablarán conmigo durante mi defensa. Quiero mostrar mi respeto y plena confianza en este tribunal. Les deseo a todos un excelente juicio y un pronto resultado. Un fuerte abrazo y buenas tardes a todos”, señaló el jugador tal como recoge Globoesporte.

Por su parte, su abogado, Michel Assef Filho, desestimó las violaciones de Bruno Henrique.

“No hay información privilegiada, eso no vale nada. Bruno no forzó la tarjeta amarilla (contra Santos). Ni siquiera cometió falta y enseguida se enfadó con el árbitro, para gran disgusto del Flamengo, que exigía la tarjeta. Porque esa era la mejor manera de que el Flamengo recibiera la tarjeta amarilla (cumpliría una suspensión contra Fortaleza y regresaría contra Palmeiras). Cualquier aficionado al fútbol sabe que Bruno Henrique recibiría una tarjeta amarilla en ese partido”, dijo.

“Tengo mucha confianza en Bruno Henrique, es un jugador ejemplar. Espero que su reputación vuelva a ser la que era”, afirmó el abogado.