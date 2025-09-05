SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

En España viralizan el feo pisotón de Casemiro sobre Felipe Loyola en goleada de Brasil sobre Chile

Cuando se acababa la primera parte en Río de Janeiro, el volante del Scratch cometió una fuerte falta sobre el volante chileno, infracción que solo le valió la tarjeta amarilla y no fue revisada por el VAR.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Casemiro cometió una temeraria falta sobre el chileno Felipe Loyola.

Nada puede quitar el mérito a Brasil. La goleada de 3-0 sobre Chile, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, fue el fiel reflejo de las diferencias que existen hoy entre una y otra selección. Pero, sobre todo, por lo que ocurrió en el legendario recinto carioca.

En el final de la primera parte, el duelo ya estaba a favor de los locales por la cuenta mínima, después de la conquista del juvenil Estevao. El equipo de Nicolás Córdova había logrado muy pocas ocasiones de llegar con balón dominado al área del Scratch.

Sin embargo, una jugada específica que bien pudo cambiar el rumbo del duelo o, simplemente, haber dado un poco más de aire al mediocampo chileno. Una zona donde la movilidad de Bruno Guimaraes y Casemiro asfixiaban a la Roja.

Precisamente, este último futbolista protagonizó la principal jugada polémica del encuentro eliminatorio. Una de las incursiones del mediocampista nacional Felipe Loyola terminó en una falta del volante de Manchester United.

Tras el cobro del árbitro venezolano Alexis Herrera se ve claramente el aleve pisotón del brasileño sobre la pierna derecha del futbolista de Independiente de Avellaneda, quien se quejó con claros gestos de dolor.

Pese a la flagrancia de la acción del exjugador de Real Madrid, el juez solo lo amonestó con una tarjeta amarilla. Sanción insuficiente para la gravedad y el peligro de la temeraria acción del brasileño.

Incluso, las imágenes de la transmisión oficial dejan en evidencia la actitud de Casemiro en la jugada. Mismos videos a los que tenía acceso el VAR, mecanismo que ni siquiera llamó al pito venezolano para reconsiderar la sanción.

Situación que aparece expresamente en el reglamento y que podría haber cambiado la amarilla por expulsión. Tarjeta roja que hubiera permitido a la Roja jugar con un hombre más todo el segundo tiempo, cuando la Canarinha culminó la goleada.

Se viraliza

La temeraria acción de Casemiro no pasó inadvertida en el mundo del fútbol. Las imágenes de la entrada del brasileño sobre el futbolista chileno fueron multiplicadas en varios medios, tanto informales como formales.

Uno de los que se detuvo en la jugada fue el diario Marca de España, país en el que el volante jugó un total de ocho temporadas con Real Madrid, cuadro con el que consiguió 17 títulos, entre ellos cinco versiones de la Champions League de Europa.

“¿Y el VAR? El pisotón de Casemiro a un rival”, tituló el medio deportivo más importan de la península ibérica para mostrar las imágenes del feo pisotón del exmediocampista merengue.

“Cuando la primera parte ya llegaba a su fin, Casemiro protagonizó una jugada polémica que el VAR debió de haber señalado con expulsión. Aprovechando que Loyola estaba en el suelo, el centrocampista brasileño pisó la espinilla de su rival, una acción que debió de haberse considerado como agresión y que le tuvo que costar la tarjeta roja”, confirmó el diario para viralizar la acción.

La acción de Casemiro

LEE TAMBIÉN

Lee también:

Más sobre:FútbolSelección de BrasilSelección ChilenaCasemiroFelipe LoyolaDiario Marca

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios

Caso “red de bots”: gobierno afirma que “por lo pronto” no contempla interponer una acción judicial

Gobierno refuerza dichos de Boric para cumplir acuerdo por multa en voto y apunta a desafío de cuadrar al oficialismo

Senador Flores: “Una taser vale $9 millones, eso es una locura, pero alternativas como la coreana cuesta menos de $300 mil”

El último lamento de Elizalde ante el oficialismo por la división en dos listas parlamentarias

Lo que no se vio del relanzamiento de campaña de Matthei con el que busca repuntar

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

3.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

4.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

5.
Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Caso “red de bots”: gobierno afirma que “por lo pronto” no contempla interponer una acción judicial
Chile

Caso “red de bots”: gobierno afirma que “por lo pronto” no contempla interponer una acción judicial

Gobierno refuerza dichos de Boric para cumplir acuerdo por multa en voto y apunta a desafío de cuadrar al oficialismo

Senador Flores: “Una taser vale $9 millones, eso es una locura, pero alternativas como la coreana cuesta menos de $300 mil”

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios
Negocios

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios

Consejo del Coordinador Eléctrico se defiende de cargos de la SEC por el gran apagón: dice que operaba bajo límites seguros

Directorios serenos: la ley como oportunidad de gobernar mejor

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral
Tendencias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa
El Deportivo

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa

Independiente se lanza contra la Conmebol y acusa a la U de ser “un modelo orientado a la especulación empresarial”

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile en la lucha por el Mundial de Rugby

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”
Cultura y entretención

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico
Mundo

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico

La ONU pide a Estados Unidos la retirada de las “inaceptables” sanciones a ONG palestinas por colaborar con el TPI

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón se reunirán en Seúl por primera vez en una década

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral