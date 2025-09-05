En España viralizan el feo pisotón de Casemiro sobre Felipe Loyola en goleada de Brasil sobre Chile

Nada puede quitar el mérito a Brasil. La goleada de 3-0 sobre Chile, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, fue el fiel reflejo de las diferencias que existen hoy entre una y otra selección. Pero, sobre todo, por lo que ocurrió en el legendario recinto carioca.

En el final de la primera parte, el duelo ya estaba a favor de los locales por la cuenta mínima, después de la conquista del juvenil Estevao. El equipo de Nicolás Córdova había logrado muy pocas ocasiones de llegar con balón dominado al área del Scratch.

Sin embargo, una jugada específica que bien pudo cambiar el rumbo del duelo o, simplemente, haber dado un poco más de aire al mediocampo chileno. Una zona donde la movilidad de Bruno Guimaraes y Casemiro asfixiaban a la Roja.

Precisamente, este último futbolista protagonizó la principal jugada polémica del encuentro eliminatorio. Una de las incursiones del mediocampista nacional Felipe Loyola terminó en una falta del volante de Manchester United.

Tras el cobro del árbitro venezolano Alexis Herrera se ve claramente el aleve pisotón del brasileño sobre la pierna derecha del futbolista de Independiente de Avellaneda, quien se quejó con claros gestos de dolor.

Pese a la flagrancia de la acción del exjugador de Real Madrid, el juez solo lo amonestó con una tarjeta amarilla. Sanción insuficiente para la gravedad y el peligro de la temeraria acción del brasileño.

Incluso, las imágenes de la transmisión oficial dejan en evidencia la actitud de Casemiro en la jugada. Mismos videos a los que tenía acceso el VAR, mecanismo que ni siquiera llamó al pito venezolano para reconsiderar la sanción.

Situación que aparece expresamente en el reglamento y que podría haber cambiado la amarilla por expulsión. Tarjeta roja que hubiera permitido a la Roja jugar con un hombre más todo el segundo tiempo, cuando la Canarinha culminó la goleada.

Se viraliza

La temeraria acción de Casemiro no pasó inadvertida en el mundo del fútbol. Las imágenes de la entrada del brasileño sobre el futbolista chileno fueron multiplicadas en varios medios, tanto informales como formales.

Uno de los que se detuvo en la jugada fue el diario Marca de España, país en el que el volante jugó un total de ocho temporadas con Real Madrid, cuadro con el que consiguió 17 títulos, entre ellos cinco versiones de la Champions League de Europa.

“¿Y el VAR? El pisotón de Casemiro a un rival”, tituló el medio deportivo más importan de la península ibérica para mostrar las imágenes del feo pisotón del exmediocampista merengue.

“Cuando la primera parte ya llegaba a su fin, Casemiro protagonizó una jugada polémica que el VAR debió de haber señalado con expulsión. Aprovechando que Loyola estaba en el suelo, el centrocampista brasileño pisó la espinilla de su rival, una acción que debió de haberse considerado como agresión y que le tuvo que costar la tarjeta roja”, confirmó el diario para viralizar la acción.

La acción de Casemiro

LEE TAMBIÉN