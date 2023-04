Carabineros detiene a funcionario de Gendarmería por portar y distribuir fuegos artificiales en el Clásico Universitario

La jornada de violencia en Concepción sigue dejando consecuencias. Luego de la suspensión del Clásico Universitario, el informe de Carabineros consigna que se registraron seis personas lesionadas, como consecuencia de los elementos lanzados. El detalle indica que individuos del público, cuyas edades son 62, 10 y 11 años quedaron con un trauma acústico. Además, el operador del VAR, el cuarto árbitro Diego Flores y un camarógrafo de TNT Sports, sufrieron lesiones leves.

También detallan que se realizaron 22 detenciones. Uno de ellos es un funcionario de Gendarmería, identificado con las iniciales G.M.G, de 28 años, que fue visto portando y distribuyendo fuegos artificiales. El sujeto será será puesto a disposición de la fiscalía local de Concepción este lunes, de acuerdo a lo informado por la policía.

Los incidentes opacaron al fútbol en Concepción. Foto: Franco Alonso/AgenciaUNO

En el desglose de las detenciones indica que tres fueron por usurpación de identidad, uno por porte de arma blanca, uno por infracción a la ley de drogas, otro por ocultar su identidad, uno por el porte de un elemento explosivo, uno por porte y distribución de artefacto incendiario, ocho por ingresar al estadio en estado de ebriedad y seis por desmanes al interior del recinto.

El caso de la usurpación de identidad, se ha transformado en un problema asumido para las dirigencias. “Como clubes podemos tener las imágenes y aplicar los códigos 101 y 102, pero si no abordamos el problema, no vamos a avanzar (...) No puede ser tan fácil saltarse las sanciones. Algunos con prohibición entran al estadio y no les pasa nada”, declaró Michael Clark, presidente de Azul Azul.

Desde la ANFP no han quedado ajenos a los incidentes en la región del Biobío. El organismo que lidera Pablo Milad le solicitó apoyo al Presidente Gabriel Boric, quien condenó los incidentes ocurridos en el estadio Ester Roa.

“Nos sumamos a las palabras del Presidente de la República, para que los responsables de estos acontecimientos reciban todo el peso de la ley, solicitando desde ya su apoyo para combatir estos hechos de violencia, que escapan a la normativa que rige al fútbol y requieren del trabajo de todos los sectores, de tal manera de evitar la sensación de impunidad que hoy tienen estos delincuentes en los estadios de nuestro país”, señalan en Quilín.

Además, determinaron que el duelo será reprogramado. “El Directorio en sesión extraordinaria ha decidido reprogramar el partido suspendido, en día, hora, lugar y sin público de acuerdo a la coordinación que se hará con la autoridad y que será informado a la brevedad, en virtud de los artículos 103 y 104 del Reglamento de la ANFP”.