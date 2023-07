Carlos Alcaraz supera a Holger Rune y se medirá ante Daniil Medvedev en semifinales de Wimbledon

Wimbledon presenció el primer duelo en Grand Slam de los dos mejores jugadores jovenes del planeta. Carlos Alcaraz (1°) y Holger Rune (6°) animaron al público del Estadio Central en un partido que solo se extendió por tres sets y que mostró la mejor versión del número uno del mundo, quien ahora deberá medirse ante Daniil Medvedev (3°) en semifinales del grande británico.

Por su gran versión en estos cuartos de final el español aparece como favorito. Dominó al danés, cortando cualquier intención de estirar el duelo por parte de su rival. Tal fue el nivel que mostró el campeón del US Open de 2022, que en el segundo set no tuvo ningún error no forzado. Rune por su parte mostró un buen tenis, pero siempre más irregular que Alcaraz, quien sigue viviendo el mejor Wimbledon de su corta pero explosiva carrera.

De esta manera “Carlitos” consigue vengarse de quien fuese su compañero de dobles en junior, luego de que Rune lo venciera en el Masters 1000 de París el año pasado. Para el español eso sí la sensación no es nueva, ya que en 2021 también lo venció en la fase de grupos de las Next Gen Finals. Hoy el marcador fue por 7-6(3), 6-4 y 6-4.

En semifinales estará Medvedev, quien también vive su mejor desempeño sobre el recinto londinense, ya que antes de este 2023 lo más lejos que había llegado en el torneo había sido una cuarta ronda en 2021. Para concretar su paso a la ronda de los cuatro mejores tuvo que vencer a la sorpresa del certamen: Chris Eubanks (43°).

Nacido en Atlanta, Eubanks ha tenido una carrera complicada en el circuito al punto de que incluso llegó a probar suerte como comentarista deportivo para Tennis TV durante la pandemia. De hecho, su primer título ATP llegó solo una semana antes de este Wimbledon, cuando levantó el título en el ATP de Mallorca.

Sabalenka a un paso del uno

En el cuadro de mujeres hay un nombre que está recibiendo toda la atención. Se trata de Aryna Sabalenka (2°), quien quedó a solo una victoria de transformarse en la nueva número uno del circuito femenino. Para aquello deberá vencer a Ons Jabeur (6°).

La bielorrusa superó sin apelaciones (6-2 y 6-4) a Madison Keys (18°) y logró instalarse en semifinales de Wimbledon tras no haber podido participar en el evento el año pasado por la prohibición de la organización. Una revancha personal que de paso le podría dar la chance de superar a Iga Swiatek (1°), quien lleva más de un año en la cima del ranking.

Sabalenka también busca el segundo Grand Slam de su carrera tras haber levantado el título en el Open de Australia a comienzos de este año. En una hipotética final su rival saldrá de la llave entre Elina Svitolina (76°) y Marketa Vondrousova (42°).