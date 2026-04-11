Celebra el Manchester City: Arsenal cae como local ante el Bournemouth y enciende la lucha por la Premier League. Foto: @afcbournemouth

El Bournemouth se impuso por 2-1 al Arsenal en condición de visitante y sumó tres puntos en el Emirates Stadium, en un resultado que impacta directamente en la disputa por el título de la Premier League.

El conjunto visitante abrió el marcador a los 17 minutos por intermedio de Junior Kroupi. El empate parcial llegó a los 35′, cuando Viktor Gyokeres convirtió un lanzamiento penal para el equipo dirigido por Mikel Arteta. La ventaja definitiva fue establecida a los 74′, mediante anotación de Alex Scott.

Con la derrota, el Arsenal se mantiene en el primer lugar de la tabla con 70 puntos, mientras que el Manchester City figura en la segunda posición con 61 unidades. Sin embargo, el equipo dirigido por Pep Guardiola tiene dos partidos pendientes.

La diferencia entre ambos equipos podría reducirse en las próximas jornadas, considerando el calendario restante. En la siguiente fecha, los Gunners visitan al City en el Etihad Stadium. Antes de ese compromiso, el equipo ciudadano debe enfrentar al Chelsea. Ese partido es este domingo a las 11.30 horas.

El resultado modifica el escenario competitivo en la parte alta de la tabla y mantiene abierta la definición del título en las últimas seis jornadas del torneo. Por su lado, el Bournemouth escaló a la décima posición con su inesperada victoria en Londres.