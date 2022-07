César Pinares se entusiasma en la UC: “Jugar con el Chapa y el Huaso te simplifica la vida”

Universidad Católica presentó esta tarde a César Pinares como su nuevo refuerzo. El volante se transformó en la tercera contratación del equipo dirigido por Ariel Holan, tras las llegadas de los defensas Daniel González y Mauricio Isla. Así, los cruzados se van armando de cara a la segunda rueda del Torneo Nacional, donde aspiran a alejarse del fondo y meterse en los puestos de avanzada.

“Cuando César partió al Gremio yo le mandé un mensaje y le dije que esperaba que cuando volviera a Chile lo hiciera a Católica. ‘Por supuesto, presi’, me dijo. Cumplió su palabra. Tuvimos una negociación rápida, en la que primó el interés de las dos partes. Así que estamos contentos. Queremos que seas feliz en Católica”, dijo el presidente de Cruzados, Juan Tagle, a modo de bienvenida.

Luego, el mediocampista que logró los títulos de 2019 y 2020 con el equipo de la franja entregó sus primeras declaraciones ante los medios, como nuevo jugador del monarca nacional. “Estoy muy contento. Le doy las gracias a Juan y al Tati por sus palabras. Desde el primer día que me llegó la posibilidad de estar acá, no lo dudé. Lo único que quiero es volver a estar dentro de la cancha”, comentó.

“Llego más maduro. El tiempo, los partidos y los dos clubes por los cuales pasé me dejaron muchas enseñanzas y eso lo voy a llevar a cabo para poder elevar mi rendimiento y ayudar al equipo”, agregó el exfutbolista de Gremio de Porto Alegre.

“Me atrae el seguir siendo campeón. El día a día aquí en Católica me gustó mucho. Hice muy buena amistad con la gente que trabaja. Aquí pude desarrollar un fútbol muy bueno, así que no iba a dudar. El cariño que los hinchas me mostraron me motivó mucho, más la llegada de Ariel, que me sacó un gran rendimiento, no lo dudé”, señaló.

“Conozco el trabajo que hace Ariel día a día, me gusta mucho, hace que pueda sacar lo mejor de mí. Es un técnico que te exige mucho y te deja las cosas bien claras dentro de la cancha. Su estilo Me favorece mucho. Vamos a seguir trabajando para descontar puntos y pelear por el penta”, advirtió.

César Pinares también se refirió a la poderosa banda derecha que puede formar con Mauricio Isla y José Pedro Fuenzalida. “Para mí va a ser fácil porque teniendo dos jugadores así, con la calidad de jugadores que son ellos dos… El ‘Chapa’ la tiene clarita para jugar, el ‘Huaso’ siempre te da una opción de juego. Te simplifican la vida, sería bonito, sería bueno, pero no me cierro a jugar solamente por ahí. Si llegáramos a jugar los tres yo creo que el juego va a salir fluido, para bien de nosotros y para mal de los demás, porque quizás la van a pasar mal”, sentenció.