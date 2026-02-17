Champions League: el Benfica de José Mourinho amenaza a Real Madrid en una atractiva eliminación directa

Benfica de Portugal, equipo que dirige José Mourinho, es uno de los pocos equipos que tiene una marca positiva frente a Real Madrid en la Champions League. El cuadro lisboeta vuelve a cruzarse en el camino de los merengues en el máximo torneo. Otra vez en una situación clave, los playoffs para acceder a los octavos de final de la competición.

Aún está fresco el último enfrentamiento entre ambas escuadras a finales de enero, los lusitanos golearon 4-2 a los españoles en la última fecha de la Fase de Liga del campeonato continental, después de un espectacular gol de cabeza del arquero ucraniano Anatoli Trubin, en los descuentos.

Conquista clave que permitió a Os Encarnados conseguir su clasificación a la ronda de definición, en el último puesto. Sin embargo, lo más importante es que sacó a los blancos de entre los ocho primeros y los obligó a disputar esta instancia.

Caprichoso sorteo, aunque dirigido de antemano por la organización, que juntó a ambos rivales para disputar una plaza en la fase de los 16 mejores. Antes de este festejado último enfrentamiento, estos clubes registraban tres duelos, con dos victorias para los lusitanos y una del Madrid.

Los lisboetas eliminaron a los hispanos en los cuartos de final de la temporada ’64-’65, además de vencerlos en la final de 1962, justo antes de que el desaparecido húngaro Bela Guttman conjurara la maldición que persigue a Benfica, esa de no volver a levantar un trofeo continental en su historia.

Un nuevo capítulo

Y si la serie ya tenía suficiente morbo, la presencia de José Mourinho como entrenador de los rojos agrega otro condimento. Los lusos reciben al gigante español a las 17:00 horas de Chile, mientras que el partido de vuelta se disputará el miércoles, a la misma hora, en el Santiago Bernabéu.

“Este será un partido que nada tendrá que ver con el de hace tres semanas. Son dos partidos distintos, dos finales para seguir. Sabemos lo que debemos hacer meterlos en problemas al Madrid y nosotros no pasar aperturas”, aseguró The Special One en la previa del partido.

Asimismo, el DT aclaró que “ganar a Real Madrid es algo muy difícil. Hacerlo dos, tres veces, eliminarlos... Tenemos que jugar con la alegría y satisfacción de estar en esta fase, después de empezar con cero puntos en cuatro partidos. Estoy seguro de que vamos a competir”.

Esta será la primera vez que Mourinho regrese al Santiago Bernabéu desde que salió de la institución, en julio de 2013. Tras la partida de Xabi Alonso como entrenador, el nombre del portugués sonó para un posible regreso, situación que fue completamente descartada por Mou.

“Yo di todo lo que tenía al Madrid. Hice cosas buenas y malas, pero lo di todo. Mi sensación es que lo entregué todo y que la gente me respeta por eso. Sinceramente, no quiero alimentar historias que no existen. La realidad es que tengo un año más de contrato con Benfica, con una cláusula muy fácil para romper desde ambas partes. Hay cero de contacto con el Madrid, me gustaría mucho eliminarlos. Ojo Arbeloa (actual DT de los blancos) gane la Liga y mucho con el Madrid. Es un gran chico, se lo merece”, afirmó el adiestrador portugués.

Los otros partidos de la jornada del martes, a las 17:00 horas: Monaco vs. Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund vs. Atalanta de Bérgamo. A las 14:45, Galatasaray recibe a Juventus.