Chelsea y PSG definen el Mundial de Clubes: una final que vale 40 millones de dólares

El evento futbolístico más mediático del año baja el telón este domingo. El MetLife Stadium de Nueva York, mismo recinto que albergará la final de la Copa del Mundo 2026, será el escenario del último duelo por el Mundial de Clubes. El Chelsea de Enzo Maresca y el Paris Saint-Germain de Luis Enrique son los protagonistas de un encuentro que promete ser de alto vuelo, por el afán ofensivo que pregonan ambos elencos (atisbos propios del “guardiolismo”). Se juega a las 15.00 horas de Chile.

Lo único claro es que el campeón será, otra vez, de la UEFA. Como viene sucediendo desde hace más de una década. Pese a que el torneo tuvo la grata sorpresa de la positiva participación de los brasileños, lo concreto es que desde 2012 que un representante de la Conmebol no se queda con el certamen (incluyendo el formato antiguo). En aquella ocasión fue Corinthians, que le ganó precisamente al Chelsea, con gol de Paolo Guerrero.

Se cruzan dos de los equipos con mayor poder adquisitivo del fútbol internacional, donde el gasto en fichajes es parte de su política deportiva. Mientras los Blues quieren sumar otra corona en la temporada, tras la Conference League, el Paris (monarca de la Champions) va por su quinto trofeo en este curso.

Maresca, quien aspira a su primer gran título como entrenador (fue ayudante de Manuel Pellegrini en West Ham United y de Pep Guardiola en el Manchester City), elogió a su rival, aunque avisó que no tiene miedo: “Creo que el PSG es un equipo increíble y pienso que su entrenador es el mejor junto a Guardiola. Son el mejor del mundo en estos momentos. Cada partido es diferente, lo prepararemos de la mejor forma posible y saldremos a ganar”, dijo el italiano. “No le tememos al PSG... Llegamos hace un mes 32 equipos y quedamos dos. Estoy encantado de estar aquí”, agregó.

En la otra vereda, Luis Enrique tiene la gran oportunidad de cerrar una temporada fantástica, donde su escuadra ha ganado todo lo que se le ha cruzado. “Es muy importante terminar la temporada 2024-2025 de manera histórica, sería importante. Mis jugadores han estado sensacional, en cuanto a eficacia el año ha sido increíble, hicimos historia en París y queremos seguir haciéndola. Si tuviera que describir la temporada la describiría como extraordinaria”, dijo el asturiano en la rueda de prensa del viernes.

El PSG enfrentará este domingo al Chelsea.

Premios suculentos

No solo hay un reconocimiento deportivo para el campeón. También hay un extraordinario incentivo económico, asunto que ha utilizado la FIFA para realzar la presencia de grandes elencos en esta competencia, en una fecha complicada para el calendario europeo.

El torneo reparte un total de 1.000 millones de dólares entre los 32 elencos participantes. Es el mayor aporte en premios en dinero de la historia para una competición de fútbol de estas características. Solo por ganar la final, Chelsea o PSG recibirá un premio de 40 millones de dólares. A esto hay que añadir todo lo que han ganado a lo largo del Mundial. En ese sentido, el campeón puede alcanzar hasta un máximo de US$ 125 millones en ganancias.

Por rendimiento deportivo en el torneo (sin considerar el dinero recibido solo por participar), ambos cuadros llevan acumulado US$ 45.625.000 (US$ 4 millones por la fase grupal; US$ 7,5 millones por octavos de final; US$ 13,125 millones por cuartos, y US$ 21 millones por las semifinales). Tanto londinenses como parisinos tienen asegurado US$ 30 millones más, como subcampeón. Nada más y nada menos.