    El Deportivo

    Chile hace historia y clasifica a su noveno Mundial de balonmano consecutivo

    Los Lobos se inscribieron en la cita planetaria por novena vez seguida tras superar a Paraguay y obtener la tercera posición del Torneo Sur y Centroamericano Senior.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La selección chilena de balonmano clasificó a su noveno Mundial consecutivo: Foto: @balonmanochile (Instagram).

    La selección nacional de balonmano escribe un nuevo capítulo en su historia. Los Lobos cerraron una gran participación en el Torneo Sur y Centroamericano Senior disputado en Asunción con una victoria sobre el conjunto local. Chile se impuso ante Paraguay por 36-29 y consiguió el bronce en el certamen, además de sellar una nueva clasificación al Mundial 2027, que se disputará en Alemania.

    Se trata de la novena vez en la historia que el combinado chileno participa en la cita planetaria, siendo todas de manera consecutiva. Desde 2011, el equipo ha estado presente en todas las ediciones del campeonato, que se festeja cada dos años.

    La selección nacional buscará mejorar lo realizado en el Mundial 2025. El año pasado, el creciente equipo dirigido por Aitor Etxaburu consiguió avanzar de fase por primera vez en la historia y meterse en el main round.

    Clasificación con autocrítica

    Etxaburu valoró la clasificación al certamen, aunque realizó una potente autocrítica tras perder ante Argentina y Brasi, que se quedaron con el primer y segundo lugar del torneo, respectivamente.

    Hemos conseguido los objetivos mínimos: repetir la tercera posición y lograr la clasificación al Mundial. En ese sentido, estamos contentos, pero nos quedamos con un sabor no muy agradable“, aseguró el técnico de origen vasco tras el partido. ”No hemos competido contra los dos rivales que quedaron primero. Fue demasiado grande la diferencia, eso nos crea cierta frustración”, añadió.

    En tanto, Danilo Salgado, autor de diez anotaciones contra Paraguay y una de las figuras de la selección nacional, tampoco quedó conforme con la presentación del equipo.

    Teníamos otro objetivo en mente, no lo logramos pero aún así teníamos que estar en el podio”, aseguró. “Con todo el tiempo que llevamos, es parte una obligación (ir al Mundial) a pesar de que hoy nos costó mucho contra el local”, continuó.

    “Queremos en el próximo Mundial hacer lo mismo que hicimos en el anterior porque es lo que hay que hacer para poder avanzar, siempre tratar de dar un paso más que el anterior, dar un paso para adelante y no un paso para atrás”, complementó.

    El evento mundialista se desarrollará entre el 13 y el 31 de enero en Alemania.

