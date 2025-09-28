SUSCRÍBETE
El Deportivo

Chile vence a Argentina y se corona como campeón invicto en el Sudamericano Sub 16 de Balonmano

El equipo dirigido por Matías Salinas venció en la final al combinado transandino, por 29-17, y consiguió el título tras ganar todos sus encuentros.

Julián Concha 
Julián Concha
Chile se quedó con el Sudamericano Sub 16 de Balonmano. Foto: Team Chile.

Hito en el deporte nacional. La selección chilena masculina de balonmano se coronó en el Sudamericano Sub 16 disputado en Asunción, Paraguay. El equipo dirigido por Matías Salinas se impuso en la final sobre Argentina, por 29-17, y cerró su participación en el SCA Handball con una campaña perfecta.

El elenco criollo consiguió el título de manera invicta, venciendo a todos los rivales que enfrentó en el certamen: Perú, Paraguay, Brasil y el equipo transandino.

Sebastián Muñoz fue la figura de los Lobos en la final, aportando con siete goles. En tanto, Gaspar Serrano anotó en seis oportunidades.

El crecimiento del balonmano

Salinas, con una hoja de ruta clara, había anticipado el arduo trabajo que realizó el combinado chileno para obtener resultados. “Hemos trabajado con psicólogos deportivos. Reforzamos la autoconfianza, evaluamos niveles de ansiedad y hacemos una visualización para que estén preparados emocionalmente. Lo que más tienen y que quizás los puede diferenciar, es la valentía. No existe el miedo al error; constantemente arriesgan y ahí se encuentra su mayor virtud”, aseguró sobre sus pupilos el también técnico del Club Unión de Santiago Balonmano (USAB).

El estratega proyecta a sus figuras: “De este grupo veo a varios jugadores con reales posibilidades de llegar a la selección adulta y proyectarse a Europa”, aseguró previo al certamen.

En tanto, los propios jugadores soñaban en grande, no había frenos a la hora de ponerse metas. “Vamos focalizados en traernos la copa a casa”, afirmó con ambición su capitán, Cristóbal Silva (16), quien en 2023 ya alzó el título que significó la primera corona para Chile a nivel sudamericano en categorías inferiores. “Mientras sepamos que no hay nadie por encima de nosotros, estoy seguro de que podemos lograr todo”, concluyó.

Y claro, la selección Sub 16 logró ratificar el gran momento del balonmano nacional. En la rama femenina, la Sub 15 cerró su participación con un quinto puesto luego de vencer a Paraguay B, por 29-27.

Ambos elencos juveniles se suman a la adulta masculina, que viene de conseguir un hito inédito. Los Lobos se metieron por primera vez en la segunda ronda del Mundial de Balonmano, que se disputó en Croacia, Dinamarca y Noruega.

Y si bien sufrieron tres derrotas ante Brasil, Noruega y Portugal, su participación en el main round solo confirmó crecimiento y desarrollo de la disciplina en el país.

Más sobre:BalonmanoPolideportivoHandballSudamericano Sub 16Matías Salinas

