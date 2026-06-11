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    Claudio Bravo revela el consejo que le dio Marcelo Bielsa y que fue clave tras su arribo al Barcelona

    El exportero nacional dio a conocer el mensaje que le entregó el rosarino después de sufrir la pérdida de categoría junto a la Real Sociedad.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Claudio Bravo Barcelona

    Claudio Bravo registró una importante carrera en el fútbol europeo tras salir de Colo Colo. El exguardameta partió al Viejo Continente para sumarse a la Real Sociedad, donde estuvo entre 2006 y 2014 antes de dar el salto al Barcelona, donde tuvo su máximo nivel.

    Tras ello continuó su carrera en el Manchester City y cerró con su aventura en el Real Betis junto a Manuel Pellegrini.

    Ahora, repasando su carrera, el bicampeón de América con la Roja recordó un consejo que recibió de Marcelo Bielsa que acabó potenciando su desarrollo en el fútbol internacional.

    “Nosotros habíamos bajado con la Real Sociedad (a la Segunda División de España), me agarra un día y me dice: ‘Te he analizado por todos lados, tienes unas características especiales. Tiene que mejorar esto y el juego nuestro te va a ayudar y facilitar las cosas para que saltes al siguiente nivel’”, comenzó señalando Bravo en diálogo con el programa ESPN F90.

    Tardará uno, dos o tres años, lo que sea, pero si logras entender el funcionamiento de cómo vamos a competir, te va a facilitar mucho las cosas”, continuó citando las palabras del rosarino.

    Y aquel consejo acabó siendo determinante al momento de sumarse al Barça. “Dicho y hecho. En unos años más me tocó ir al Barcelona y lo que hacíamos nosotros a nivel de juego, que era casi la misma estructura que utilizaba el Barcelona, encajé a la perfección allí. Era prácticamente jugar de una manera similar”, cerró Claudio Bravo.

    En su estadía en el Barcelona, entre 2014 y 2016, Claudio Bravo enfrentó un total de 80 partidos, obteniendo 62 triunfos, 8 empates y perdiendo diez encuentros.

    En esos años fue clave en la obtención de dos campeonatos de liga, tres Copa del Rey, una Copa de Europa, una Supercopa de Cataluña, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y un Mundial de Clubes.

    Además, a nivel personal, se quedó con el trofeo Zamora por ser el portero que menos goles recibió en la temporada 2014-15.

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    Más sobre:FútbolClaudio BravoMarcelo BielsaBarcelona

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