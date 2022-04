Colo Colo debuta en la Libertadores frente al Fortaleza del cuestionado Ángelo Henríquez

Colo Colo se prepara para su debut en la Copa Libertadores. El Cacique, este jueves, a las 18 horas, enfrentará a Fortaleza de Brasil con la ilusión de conseguir las primeras tres unidades del certamen más importante de clubes del continente.

“Los jugadores tienen la ilusión de ganar (la Copa), pero hay que ir partido a partido. Sabemos que vamos a enfrentar al mejor equipo de América y con un poderío económico importante. Vamos a dar lo mejor”, señaló Gustavo Quinteros, el DT de los albos. “Sabemos que en estos torneos hay que dar el máximo para poder competir de igual a igual. Va a depender de nosotros que mañana entremos a la cancha a hacer un gran partido”, agregó.

Al frente, el Cacique tendrá a Fortaleza del cuestionado Ángelo Henríquez, delantero que defendió a Universidad de Chile y hoy solo suma cuestionamientos en Brasil. Incluso, cabe la posibilidad de que el nacido en La Reina tendrá que conformarse con alentar a sus compañeros desde fuera, porque ya no es considerado por el técnico de los tricolores, Juan Pablo Vojvoda.

Quinteros, en la previa al duelo, entregó su análisis del equipo que hoy visitarán. “Ellos tienen un equipo tácticamente ordenado, tienen 3 volantes de muy buen pie. Tenemos que contrarrestar todo eso. Los duelos individuales en todo el campo pueden marcar diferencias en el partido”, comentó.

Lo cierto es que el panorama de Henríquez se ha puesto negro con el transcurrir de los meses. Un panorama totalmente distinto al que vivían el año pasado el ex adiestrador de La Calera y el centrodelantero, pues Ángelo sumó 14 encuentros, 17 citaciones, seis participaciones en el once estelar y si bien no convirtió goles, si entregó asistencias en los 480 minutos que estuvo en cancha.

Pero con la llegada del 2022, Vojvoda buscó nuevas alternativas y Henríquez no apareció en sus planes. Con el campeonato estadual jugando sus instancias finales y los partidos del torneo local, se esperaba una rotación en las formaciones, pero el chileno tampoco tuvo chances.

Tan escasas fueron estuvo sólo dos minutos en la igualdad que consiguieron ante Náutico (2-2) por la Copa Estadual y jugó otros 44′ en la victoria de su institución sobre el Pacajus, por el Torneo Cearense. Además sólo sumó seis citaciones y nunca logró meterse entre los inicialistas. Es más, ni siquiera fue citado para la final que jugaron con el equipo de Javier Parraguez, Sport Recife, donde Fortaleza se consagró como campeón y todo indica que ante el elenco mapuche verá la disputa desde las gradas.

Es que según la información que llega desde Brasil, Henríquez no sería citado y el equipo que parará Vojvoda será con Max Walef en el arco; una linea de cuatro en defensa con Titi, Tinga, Matheus Jussa, y Marcelo Benevenuto; luego van cuatro en el centro, Yago Pikachu, Lucas Lima, Lucas Crispim y Ronald y parará a dos delanteros Robson y Moises.

Un 4-4-2 que enfrentará al 4-3-3 que parara el adiestrador Gustavo Quinteros, quien ha jugado la mayor parte de los partidos del Torneo Nacional con la misma formación: Brayan Cortés en el arco; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo en la última línea; César Fuentes, Esteban Pavez y Leonardo Gil en el mediocampo y Pablo Solari, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero para los goles.