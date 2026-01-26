Comienza la cuenta regresiva para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

Este lunes en el Parque Estadio Nacional se dará inicio a la cuenta regresiva de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027. El evento deportivo para personas con discapacidad intelectual se desarrollará por primera vez en Sudamérica y en el hemisferio sur, siendo Chile el país elegido para su desarrollo.

La ceremonia contará con la presencia de Natalia Duco, quien tendrá su primera actividad oficial como futura ministra del Deporte.

Este será el primer paso que marcará la llegada de las competencias que se desarrollarán entre el 16 y 24 de octubre de 2027, donde se espera el arribo de cerca de 6.000 atletas de más de 170 países que competirán en 22 deportes.

“Chile ha realizado una inversión sostenida en infraestructura deportiva que hoy nos permite estar a la altura de eventos de clase mundial. Contar con recintos adecuados, accesibles y modernos, sumado a una probada capacidad organizativa, es clave para generar confianza y proyectar al país como anfitrión de grandes eventos inclusivos”, afirmó el ministro del Deporte Jaime Pizarro.

“Santiago 2027 no es un gesto simbólico. Es deporte de alto nivel, con atletas con DI como protagonistas, y es una invitación concreta a que Chile continúe profundizando la inclusión desde la acción, desde la cancha y desde la convivencia real”, agregó por su lado Carolina Picasso, presidenta de Olimpiadas Especiales Chile.

Otro de los aspectos destacados que traen los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales el hecho de que se tratará de un modelo definido como Deporte Unificado. Este concepto se refiere a un modelo en la que personas con y sin discapacidad integran el mismo equipo y compiten bajo las mismas reglas.

“Cuando practicamos deporte unificado, la inclusión deja de ser un discurso y se vuelve experiencia. En la cancha se aprende respeto, confianza y compañerismo”, asegura Gonzalo Escobar, presidente del Consejo Regional de Atletas Líderes de Olimpiadas Especiales y miembro del directorio de Santiago 2027.

Desde el Comité Organizador Local (COL) destacan también que el desafío comunicacional resulta clave. Hablar de “personas con discapacidad intelectual y del desarrollo”, evitar clichés como “necesidades especiales” y no infantilizar a atletas adultos.

Santiago 2027 también abrirá la posibilidad para que, antes del inicio de las competencias, los atletas se distribuyan a lo largo del país para ser acogidos por comunidades locales, en una experiencia que busca generar impacto social, cultural y comunitario.