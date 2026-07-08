Sergio Goycochea es uno de los arqueros argentinos más recordados. Antes de la irrupción de Emiliano Martínez era el último exponente del puesto que registraba hazañas en Mundiales: había sido una figura clave para que la Albiceleste llegara a la final en Italia 90. El planeta entero lo conoció por su capacidad para detener penales.

Hoy, Goyco ejerce como comentarista deportivo de Directv. Sin embargo, no puede desprenderse de su condición de jugador histórico del combinado de su país. Y, probablemente, nadie sienta ni tenga la autoridad para pedírselo. Menos después del emotivo triunfo transandino sobre Egipto, que instala a Argentina en los cuartos de final del Mundial.

“Como en una película, cuando muchos querían verla irse”: el desahogo de Sergio Goycochea tras el triunfo de Argentina

El exguardameta no ahorró elogios a la hora de referirse a la victoria. "Ganó la Argentina un partido emocionalmente terrible. Lo ganó con tantas herramientas que demostró en este ciclo exitoso. Lo ganó con el corazón, porque nunca renunció a creer en sus virtudes ni renunció a jugar. Y lo ganó muy emotivamente”, analizó.

Sin embargo, paulatinamente fue dejando fluir sus emociones, hasta que encontró un blanco: los detractores del seleccionado transandino. Goycochea fue especialmente enfático a la hora de desahogarse contra quienes, en su perspectiva, esperaban una caída del campeón del mundo.

Nunca dudes de un campeón del mundo...

Que grande #Goycochea pic.twitter.com/ECcPuHI29M — Talacapo (@talacapo) July 7, 2026

El discurso de Goycochea adquirió carácter emotivo. “Lo logró casi como una película cuando muchos, cuando muchos, y lo repito, cuando muchos lo veían afuera de la Copa del Mundo. Y cuando muchos, lo vuelvo a repetir, cuando a muchos le hubiera causado mucha alegría ver a la Argentina irse de esta manera“, resumió respecto del angustioso desarrollo del duelo ante Egipto.

El remate es en el mismo tono. “Acá está el campeón del mundo. No sé qué va a pasar en el partido siguiente. No sé lo que va a suceder con Suiza o con Colombia. Estoy orgulloso de estos jugadores, porque jugaron como campeones del mundo. Podrían haber ganado, perfecto, como ganaron. Podrían haber perdido, pero ganaron. Jugaron como campeones del mundo. Aplausos para los actuales campeones del mundo, que están ahí, después de dar vuelta un 0-2″, resalta.