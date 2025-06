Con dos históricos: la formación que prepara Ricardo Gareca para enfrentar a Argentina en el Nacional

Por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, la selección chilena se enfrenta en el Estadio Nacional a Argentina. La realidad de ambos equipos es muy distinta a la de otras épocas en donde tenían rendimientos igualados; la albiceleste llega ahora como líder en la clasificatoria y la Roja es colista con apenas 10 unidades. Por lo mismo, Ricardo Gareca, que continúa seriamente cuestionado, prepara lo mejor que tiene a disposición, ya que no hay margen de error.

El Tigre debió lidiar esta semana con tres bajas en su nómina inicial. Paulo Díaz, Luciano Cabral y Charles Aránguiz abandonaron Juan Pinto Durán por lesiones y fueron sustituidos por Matías Sepúlveda, Lucas Assadi e Iván Román.

El once

En los últimos entrenamientos el estratega transandino ya ha ratificado algunos nombres que generaban dudas, como por ejemplo Brayan Cortés, quien ha tenido un mal año en Colo Colo, en donde perdió terreno. Sin embargo, en la Roja será titular contra Argentina.

Otro punto que destaca es la inclusión de parte de la Generación Dorada, como Alexis Sánchez en la delantera y de Arturo Vidal en el mediocampo.

De esta forma, la formación completa estará integrada por Brayan Cortés en la portería; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta y Gabriel Suazo en la defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Arturo Vidal en el mediocampo; Darío Osorio, Alexis Sánchez y Lucas Cepeda en la delantera.

“Si miro más allá pierdo la concentración”

En la conferencia de prensa antes del partido, Gareca dejó en claro que su foco está puesto solo en la albiceleste y no en el futuro: “Yo pienso en sacar adelante el partido con Argentina. No más allá. Si miro más allá pierdo la concentración. No me pongo a pensar en eso, sino en que quiero continuar, seguir en el proceso mío. Después hay un montón de análisis que harán ustedes, los dirigentes, la gente. Nosotros no. Pensamos en seguir”.

“Nos aferramos a la fe, a la confianza... Viene el campeón del mundo a jugar aquí. Es algo motivante también. Eso me lleva a no dar nada por terminado”, agregó.