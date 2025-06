Con el fantasma de Rueda: la ANFP activa el plan modo Felipe Correa para buscar al próximo técnico de la Roja

La Selección está eliminada del Mundial. La última fecha doble de las Eliminatorias sentenció, desde el punto de vista matemático, una realidad que futbolísticamente no admitía discusión posible. El cuadro se hace doblemente doloroso al ver a la Roja en el último puesto de la clasificación sudamericana.

El primer efecto fue, ciertamente, el más lógico: la salida de Ricardo Gareca. El Tigre, que había reemplazado a Eduardo Berizzo, el otro responsable del descalabro, estuvo lejos de cumplir las expectativas. Bajo su mando, la Roja no jugó mejor aunque lo más significativo es que ni siquiera sumó. El argentino se fue, por más que pregonara públicamente su afán de realizar un proceso desde el comienzo, con más pena que gloria. De hecho, se activó la cláusula de término anticipado de contrato por un objetivo incumplido. Si lo hubiese conseguido, habría dirigido a Chile en el Mundial.

Con el fantasma de Rueda: la ANFP activa el plan de emergencia para ponerle técnico a la Roja

Al camino de la Selección en las Eliminatorias le quedan dos estaciones no menos complejas: la visita a Brasil y la recepción a Uruguay. Será el término del suplicio, aunque perfectamente podría significar dos sufrimientos más.

Sin aspiraciones deportivas y con una situación económica desmejorada, en Peñalolén activan el plan de emergencia. Hay una certeza: no se realizará una inversión importante, precisamente porque en el actual proceso no queda nada que pelear y no se justifica realizar un gasto millonario. Y otra: los nombres estelares que pudieran plantearse no estarán disponibles para un escenario como el actual.

Sebastián Miranda, en la Sub 17.

La Roja no tiene compromisos internacionales en vista, salvo la idea de enfrentar a Rusia e Irán, que, por el escenario internacional actual, resulta no menos controvertida. De ahí que en Quilín conciben que no tiene sentido gastar una importante cantidad de millones mensuales en un proceso que no tiene consecuencias ni aspiraciones en el corto plazo. Otro elemento clave es la inestabilidad política: el mandato de Milad expira a fines de 2026, por lo que el fichaje de un entrenador por un tiempo mayor expondría al fútbol chileno a un caso que ya se dio con Reinaldo Rueda: que termine trabajando con una dirigencia distinta a la que lo contrató.

Ahí, la apuesta es a esperar que algún nombre relevante, que naturalmente cumpla con el perfil que se buscará, ahora de la mano del gerente Felipe Correa, quede libre en los próximos meses. De hecho, esa será una buena chance para poner a prueba las conexiones internacionales del flamante ejecutivo, quien asume el 1 de julio. Este martes se reunió con Pablo Milad.

Correa dejó la vicepresidencia de Cruzados (y la presidencia de la Comisión Fútbol de la UC) para tomar el cargo. Compitió mano a mano con Matías Cerda, el gerente general de Palestino. El periodista de profesión ya había ocupado este mismo cargo, justo cuando la Selección ganó las dos Copa América en 2015 y 2016.

Tras dejar su trabajo en la Selección en 2016 y antes de llegar a la Universidad Católica, Correase desempeñó como Technical Staff Manager de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, entre 2018 y 2019. Lo hizo de la mano de Juan Antonio Pizzi, a quien conoció durante su paso por el Equipo de Todos.

Su trabajo, sin embargo, será muy diferente al que tuvo por su anterior paso. Ya no convivirá con el éxito de la Generación Dorada y deberá buscar la fórmula para volver a posicionar a Chile dentro de las selecciones más competitivas del mundo. Además, la caja de la sede de Quilín está lejos de los tiempo de bonanza de la época de Sergio Jadue y Arturo Salah.

La solución está en casa

En ese escenario, el primer nombre en emerger fue Nicolás Córdova. El seleccionador Sub 20 cumple varias condiciones: conoce el medio, ha trabajado en Primera División, con resultados disímiles, ha dirigido a varias de las figuras proyectables hacia el combinado y tiene experiencia a nivel internacional, tanto competitiva como en participación en procesos.

Sin embargo, su ocupación actual es, precisamente, el principal obstáculo: el estratega está abocado a la preparación del Mundial de la categoría que se disputará en el país y que tendrá a la Roja como uno de sus animadores. En Quilín estiman que es inconveniente desarmar ese proyecto a poco más de tres meses del inicio del evento que, en alguna medida, conciben como la ocasión para intentar levantar un alicaído ánimo futbolero a todo nivel.

Eso sí, las miradas siguientes no apuntan tan lejos. En la sede del fútbol chileno ven con agrado la posibilidad de confiarles la conducción transitoria de la Roja mayor a Sebastián Miranda y Ariel Leporati, quienes han demostrado en los combinados menores, la Sub 17 y la Sub 15. Hay varios elementos que confluyen hacia un consenso respecto de que son los indicados para asumir la tarea. Van desde el estilo futbolístico a los resultados más destacados que han obtenido, a la larga, las pocas alegrías que ha cultivado el fútbol nacional. El cuerpo técnico lo completaría Germán Tagle, quien tiene a su cargo la Sub 13.

Hay otra igualmente poderosa. Los tres, junto a Córdova, constituyen una poderosa unidad. De hecho, comparten métodos de trabajo y una línea de juego, justamente las principales carencias en el ciclo de Gareca. En ese contexto de influencia mutua, el seleccionador juvenil puede perfectamente tener participación en las decisiones más inmediatas sin la necesidad de descuidar sus actuales -y más prioritarias- obligaciones en el combinado juvenil. Se da por descontado que la fluida comunicación entre todos favorecerá decisiones consensuadas.

Al mismo tiempo, en Juan Pinto Durán aseguran que varios técnicos se han ofrecido públicamente. Mario Salas y Marco Antonio Figueroa lideran la lista. Ramón Díaz, en tanto, fue acercado por un agente. Gustavo Quinteros, el extécnico de Colo Colo y la UC, ha enviado mensajes para avisar que está disponible para un proceso de largo aliento.

“Me gustaría en algún momento tener la posibilidad de dirigir a una selección que pueda ser capaz de llegar al Mundial. Sería lindo, estoy con ganas de buscar una selección”, dijo el argentino-boliviano en una entrevista concedida a un medio transandino.