Con estricto plan de seguridad: Colo Colo vuelve a la Copa Libertadores para enfrentar al poderoso Racing de Avellaneda

Luego de varios días en los cuales lo futbolístico pasó a un segundo plano en Colo Colo, cruzándolo con la conmemoración del centenario, llegó la hora de volver a la cancha para el Cacique. Desde la trágica jornada del 10 de abril, cuando se enfrentó a Fortaleza, que los albos no juegan y este martes será el retorno al campo, por la Copa Libertadores. Esa vuelta será ante Racing, uno de los grandes de Argentina. A priori, se trata del rival más difícil para el campeón chileno en la fase grupal.

Por lo mismo, desde el club anticipan que han tomado una serie de medidas para resguardar el evento que será sin público. El miércoles de la semana pasada Carabineros visitó Macul para determinar el plan a seguir. Muchos guardias privados también resguardarán las cercanías del Monumental para evitar cualquier tipo de conflicto. Cabe recordar, que la Conmebol exigió un máximo de 70 miembros de la delegación del Cacique podrá ingresar al recinto para los encuentros.

En lo deportivo, será el reencuentro entre ambos elencos, porque se enfrentaron durante la pretemporada. Un lejano 18 de enero, albos y albicelestes disputaron un amistoso de verano en el estadio Monumental, con una clara victoria transandina por 3-0. Vuelven a jugar, pero ahora por los puntos y en el marco de un contexto tan distinto como atribulado.

Durante un tiempo, la Academia estuvo opacada por la preponderancia de River Plate y Boca Juniors, sobre todo en el ámbito continental. Pero aquello cambió desde que Gustavo Costas volvió al club de su vida. El experimentado técnico de 62 años, quien tuviera un paso por Palestino en 2022, retornó al club de Avellaneda a finales de 2023, luego de una etapa poco fructífera con la selección de Bolivia. Costas es Racing: fue mascota del equipo, jugador y entrenador.

A la hora de su retorno, prometió ganar un torneo internacional y lo cumplió. Si bien con Diego Cocca y Eduardo ‘Chacho’ Coudet obtuvo títulos nacionales, lo que le faltaba a la institución era dar el salto en el continente. Y aquello se alcanzó el año pasado. La coronación en la Copa Sudamericana 2024, venciendo al Cruzeiro en La Nueva Olla de Asunción, acabó con una sequía de 36 años sin ganar un trofeo internacional (la Supercopa 1988). Ese gran presente se estiró con el título de la Recopa Sudamericana, en febrero pasado, derrotando en dos partidos al Botafogo, el monarca de la Libertadores.

De la sequía a la abundancia: Racing ganó dos títulos Conmebol en tres meses. De la mano de un entrenador que vive cada partido como si fuera el último, con la intensidad de un hincha más. Ante cada gol de sus pupilos, es común ver al estratega festejar corriendo, con la algarabía a flor de piel.

Racing, candidato a ganar la Copa

Brasileños y argentinos son quienes llevan el cartel de candidatos para ser el campeón de América. Y Racing está dentro de este grupo. Desde lo económico, la Academia tiene la octava plantilla con más valor de mercado de la fase grupal de la Libertadores 2025, según los datos de Transfermarkt, con 83 millones de dólares (73,2 millones de euros). Para comparar, la de Colo Colo está valorizada en US$ 34 millones. No obstante, más allá de los dólares, el plus del equipo argentino es que Costas lo hizo ser, como antaño, un equipo copero.

Colo Colo y Racing jugaron un amistoso de pretemporada, en Macul. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Racing tiene un plantel rico en variantes, aunque con una base estable. Gabriel Arias no solo es el arquero titular, también es capitán y referente de la institución. Viene de atajar un penal (no es su principal cualidad) por el Apertura argentino, a Central Córdoba. El diseño del DT plantea una línea de tres en la defensa, que puede pasar a cinco si el partido lo amerita. En la zaga es clave la labor de Santiago Sosa, un volante central reconvertido en líbero.

Los laterales-volantes le dan mucha profundidad al equipo: Gastón Martirena, por la derecha, y Gabriel Rojas, por la izquierda. El primero, uruguayo, tiene mucho gol. Respecto al once tipo que ganó la Sudamericana, la gran baja es la de Juan Fernando Quintero. El colombiano decidió volver a su país (fichó en América de Cali) y Racing lo reemplazó con Luciano Vietto, quien tiene la labor de creación aunque con matices distintos. Se desarrolló como delantero. Y en ataque, la dupla entre Maximiliano Salas y Adrián ‘Maravilla’ Martínez está consolidada. Es meritorio lo del ex O’Higgins y Palestino, quien llegó al club con Costas, porque lo dirigió en La Cisterna.

Racing llega a Santiago con cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos. La caída fue ante Bucaramanga, como local, por la Copa. Recuperó terreno en el torneo local. “Teníamos muchas bajas después de la final con Botafogo, nos costó mucho recuperarnos y perdimos muchos jugadores. Ahora están volviendo y de a poco se está viendo el equipo que todos queremos”, dijo el viernes, tras la victoria sobre Central Córdoba. Además, el histriónico DT le dio un mensaje a sus detractores: “Este es un equipo que elogian más los de afuera que los nuestros. Escuchas a algunos partidarios y dicen que no jugamos a nada. No quiero hablar mucho porque después tengo que salir a pedir disculpas”.

Enfocado en el choque ante el Cacique, Costas advirtió: “Uno tiene que saber que son partidos fundamentales. La Copa Libertadores es el sueño de todos nosotros, como es el campeonato y la Copa Argentina”.