Con inédita carta a la Conmebol: la petición de la ANFP que tiene en alerta a la U en la Copa Sudamericana

La petición de la ANFP que tiene en alerta a la U en la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile busca volver a posicionarse en el plano deportivo. La escuadra dirigida por Gustavo Álvarez cayó por 3-1 frente a Audax Italiano, quedando a nueve puntos del líder Coquimbo Unido.

Por lo mismo, los azules quieren dar vuelta la página rápidamente. Este miércoles, en Buenos Aires, tendrá una oportunidad de oro para volver a los abrazos: se medirá frente a Independiente por el duelo de vuelta válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En la ida, los estudiantiles se impusieron por 1-0, con un golazo de Lucas Assadi. El resultado dejó abierta la llave de cara a la revancha que se jugará en Avellaneda.

En caso de avanzar, la U será programada contra el ganador de la llave que medirá a Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima. A espera de conocer los clasificados, esos duelos por los cuartos de final se jugarán desde la semana del 16 y la de 23 de septiembre.

Frente a tal escenario, en la ANFP se adelantaron a la clasificación de la U y pidieron a la Conmebol programar a los azules para el 18 de septiembre, en caso de que superen la llave frente al elenco transandino. ¿La razón? En Quilín quieren que la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo se juegue el 14 de agosto, en un estadio por definir.

La solicitud no cayó bien en Azul Azul. Desde el aspecto deportivo, esta fecha no acomoda para nada a los estudiantiles pensando en el desgaste deportivo que significa enfrentar al Cacique. Al interior de la concesionaria repiten que desde Quilín solo están poniendo trabas al único representante del medio local en un certamen internacional.

Además, surgen dificultades en el plano de la organización del evento de la Copa Sudamericana. Debido a las Fiestas Patrias, en la U asumen que tendrán dificultades para conseguir guardias de seguridad y la utilización del Estadio Nacional. Al mismo tiempo, presumen que Carabineros no querrá ser parte de las operaciones de vigilancia respectiva por falta de contingente debido a los festejos que se realizarán en diferentes zonas de la capital.