“La identidad de nuestra nueva casa”: la UC exhibe los detalles de la cubierta del Claro Arena

La UC sigue mostrando los avances del Claro Arena. Mientras están a la espera de poder inaugurar el recinto, a falta de la autorización de la Dirección de Obras Municipales, este lunes mostraron los detalles de la cubiera de la tribuna Alberto Fouillioux. Ahí se ve el logo de Claro, la marca cuyo nombre lleva el reducto.

“La identidad de nuestra nueva casa plasmada en las butacas y en la cubierta de la tribuna Alberto Fouillioux. Un nuevo concepto de alianza que ha permitido dotar a la UC y al deporte chileno del recinto multipropósito más moderno y sustentable del país”, escribieron en las redes sociales del club.

Una semana compleja

La semana pasada, la UC esperaba utilizar su estadio en el duelo ante Ñublense. Sin embargo, esto no ocurrió. La DOM objetó algunos estacionamientos y el reducto tuvo que postergar su apertura.

Fue una semana tensa debido a las declaraciones entre la dirigencia de Cruzados y la alcaldesa Catalina San Martín, quien ha criticado públicamente a la institución estudiantil por la tardanza en cumplir con las exigencias municipales.

En la precordillera no cayó bien la decisión, ya que finalmente se detuvo un estadio de 50 millones de dólares y altos estándares tecnológicos por una zona de apenas 40 estacionamientos que estaba siendo nivelada por maquinaria. En ese sentido, las palabras de la alcaldesa no fueron bien tomadas, pues creen que no recibió toda la información.

La tecnología de la cancha

Pese a las complicaciones, en la UC siguen mostrando con orgullo los avances de su estadio. Una de las nuevas características del reducto es que contará con una cancha de pasto sintético.

Angélica Olguín, representante de Fieldturf Latam, comentó que “estamos instalando aquí un sistema mixto donde el monofilamento es una fibra de doble polímero que es la tecnología más avanzada en términos de fibra para pasto sintético, donde el centro de la fibra es un polímero de alta resiliencia y en la parte exterior es un tipo de polímetro que es más amable con la piel de los jugadores”.

“Es una tecnología avanzada en términos de la estructura del polímero, de todos los aditivos que contiene y además estamos asegurando que no haya una migración del relleno, que es de corcho que nos garantiza manejar temperaturas más bajas. Claro Arena y Católica adquirieron el mejor sistema actualmente a nivel de pasto sintético”, complementó.

A su vez, Javier Álvarez, supervisor de instalación del Fieldturf, enfatizó que “creamos este sistema diseñado exclusivamente para Universidad Católica por la región, la temperatura, la cantidad de lluvia. Fue un traje a la medida para Católica. Este sistema se elaboró contando con un sistema de drenaje perimetral y, teniendo datos de cómo era la superficie existente, se colocó una base para luego sellarlo con un micronivelado y eso nos da el sustento para que se pueda jugar fútbol y soportar el peso para otro tipo de eventos”.

“Luego se colocó una superficie amortiguante que llamamos shock pad que facilita el juego necesario para que la pelota y los jugadores lo validen como a un pasto natural. Luego, colocar el pasto que es de 43 milímetros que se rellena con arena y corcho”, profundizó.

Al mismo tiempo, indicó que “la homologación del sintético se va a notar en la estabilidad del juego. Es decir, la pelota va a rodar lo que tiene que rodar en una misma superficie en toda la cancha. No va a haber una irregularidad en el movimiento del balón en toda la cancha. La estabilidad que le da el pasto sintético y la estructura de este paquete le va a dar al jugador la certeza que si él quiere tirar un pase a 30 metros, siempre van a ser las mismas condiciones”.

Olguín además, recalca que “el objetivo principal es que el jugador esté en una superficie segura, que no le produzca lesiones. Está todo milimétricamente medido. Es una receta no solo para cumplir los certificados de FIFA, sino para asegurarnos de que todos los jugadores tengan la certeza que están jugando en una superficie segura”.

En cuanto a la preservación de la superficie, establece que “lo primero que hay que aclarar es que está diseñado para durar entre ocho y diez años bajo un riguroso sistema de mantenimiento”.

Por último, Álvarez se refirió al drenaje del recinto: “El comportamiento de la superficie frente a la lluvia, la nieve, los conciertos u otros espectáculos, está diseñado para que sea resistente a los distintos agentes externos que puede tener”.