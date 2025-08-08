Juan Tagle rompe el silencio y habla del retraso en la inauguración del Claro Arena

Universidad Católica sigue esperando por la apertura definitiva de su estadio. La Dirección de Obras Municipales de Las Condes volvió a objetar los estacionamientos y la UC no podrá inaugurar el Claro Arena ante Ñublense. La situación fue informada el martes. Además, la Delegación Presidencial tampoco aprobó Santa Laura, por lo que el cuadro precordillerano no jugará este fin de semana.

En ese contexto, Juan Tagle abordó los últimos inconvenientes que han tenido en San Carlos de Apoquindo para poder jugar en su remozado reducto. “A esta altura prefiero hablar cuando tengamos noticias concretas porque hemos sufrido algunas decepciones sobre esta materia. Cuando tengamos una novedad oficial, la diré”, manifestó de inicio.

La UC ya ha tenido prácticas en el Claro Arena. . Por @cruzados

“El estadio está listo, pero estas últimas discusiones finales nos iban a impedir tener la preparación adecuada para el partido el domingo. Siempre lo primero es la experiencia de nuestros hinchas, la seguridad del espectáculo y nos llevó a esa decisión”, añadió.

El futuro del fútbol chileno

Por otro lado, el timonel de la UC se refirió a la millonaria multa que la ANFP debe pagar a Warner y a las implicancias que eso significa para la actividad en el mediano plazo. “No tuvimos otra opción que intentar llegar a un acuerdo. Ahora no queda más que trabajar juntos, con TNT y buscar un acuerdo que deje a ambas partes tranquilas”, comentó.

“Hay que buscar por un lado cómo darle un mejor producto a nuestro socio y también las fórmulas de pagar una deuda que ya se hace definitiva y que hay que enfrentarla”, complementó.

Sobre el formato del próximo certamen, Tagle ya ha sido enfático en su postura. “La UC siempre ha promovido los torneos largos, porque promueven el desarrollo deportivo de largo plazo y premian a los equipos que hacen las cosas bien de manera más consistente. Por algo es el esquema de torneos que se utiliza en las principales ligas del mundo”, había declarado.