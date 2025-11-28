El Fondo de Retiro del Sifup suma una nueva polémica. Ahora es Roberto Rojas Mercado, exarquero y actual gerente deportivo de Deportes Temuco quien se lanza contra el beneficio, que este viernes tendrá su octava ceremonia de entrega y que ha beneficiado a 200 deportistas desde que fue instaurado.

Tomatín se pliega a quienes han reclamado que la entidad gremial debería abocarse a ayudar a los exjugadores más necesitados en lugar de entregarles recursos a quienes finalizan sus carreras en una posición más cómoda.

Con Jean Paul Pineda como ejemplo: la dura crítica de Tomatín Rojas al Fondo de Retiro del Sifup

Rojas aprovecha una publicación que alude a Jean Paul Pineda, condenado por violencia intrafamiliar, para disparar en contra de la iniciativa. "Pineda se va con un bono de $20.000.000. Nada contra él y felicitaciones, perooo...“, expone a través de su cuenta en Instagram.

A partir de esa situación, da cuenta de una larga lista de exfutbolistas que, a su juicio, deberían recibir respaldo de la organización. “Sergio Navarro, fundador del Sifup, muchas gracias”, ironiza. El siguiente en la lista es Leopoldo Vallejos, mundialista en 1974. “Hasta luego”, escribe Rojas. También se refiere a la crítica situación que atravesó Patricio Toledo, quien sufrió un infarto al miocardio en Adios Capitanes, el evento de despedida de José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez: “Mejórate rápido”.

Los casos de Jorge Aravena (“La mejor pegada que he visto. Atorníllate la cadera”) y Nelson Acosta (“Jugador y DT, en su casa con una enfermedad grave”), completan el agudo análisis.

Emplazamiento a Claudio Bravo

La crítica continuó. “Y son muchos. No era para repartirse la plata. Era una clínica y una casa de acogida”, postuló el exarquero de Universidad de Chile respecto del destino que deberían recibir los millonarios recursos.

La reflexión incluye un emplazamiento a Claudio Bravo. “Él seguro no donará es dinero. No porque le sobre. Por principios y amor a esta actividad”, planteó.