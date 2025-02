Con mensajes de Djokovic y Nadal: la emotiva despedida del tenis de Diego Schwartzman

Diego Schwartzman (386º) dice adiós. El argentino cayó en octavos de final del Argentina Open ante el tenista español Pedro Martínez (41º) en dos sets 6-2 y 6-2. Con esta derrota, el Peque culmina una carrera de 15 años, siendo uno de los principales referentes del tenis argentino de la última década.

El tenista argentino venía de derrotar al chileno Nicolás Jarry en la primera ronda del torneo. Incluso, Schwartzman tuvo unas declaraciones posterior a su victoria que no dejaron muy bien parado al tenista nacional. “Lo cierto es que mi expectativa era perder. He conseguido jugar un gran partido, hice algunos buenos puntos y él se mostró un poco nervioso, o al menos más nervioso de lo normal”, afirmó el argentino.

En su partido contra el español, al final del segundo set se vivió un emotivo momento. Martínez había logrado el 40-15, disponiéndose a sacar para ganar el partido. Sin embargo, la afición que se encontraba en el estadio comenzó a alentar a Schwartzman, desatando la emoción del argentino que no pudo contener las lágrimas.

Sus palabras de despedida

El impulso que había conseguido tras vencer al chileno no fueron suficientes para seguir en competencia. En la jornada del jueves perdió en dos sets ante el español Pedro Martínez, marcando el fin de su carrera. "Oficialmente jubilado. Quiero agradecer a la organización, que me dio la posibilidad de jugar acá mi último torneo", partió diciendo Schwartzman en su discurso de despedida, agradeciendo a la competición por haberlo invitado a cerrar su etapa como tenista en casa.

También tuvo palabras para el partido anterior con Jarry, afirmando que la manera en que consiguió la victoria es parte de lo que el había hecho durante toda su carrera. "Yo era un jugador que hacia las cosas parecidas a las que hice ayer. Tuve una carrera increíble, mucho mejor de lo que podía haber sido“, continuó.

El argentino afirmó que no tuvo la misma energía para el partido con el español. “Ayer pude devolver un poco el aliento, hoy creo que no. Desde que arrancó la mañana ya estaba pensando lo que iba a hablar, me costó abstraerme”, señaló.

Finalmente, el argentino concluyó afirmando que fue muy feliz en su carrera y que se despide en el momento indicado. "Fui muy feliz haciéndolo como lo hice, en el momento en el que sentí que no podía ser competitivo preferí mentalizarme para estar acá y despedirme. Fue un viaje espectacular, me tocó ser un deportista al que le fue muy bien, siempre voy a recordar los partidos en esta cancha. Espero verlos pronto y seguir apoyando el tenis argentino", finalizó.

El mensaje de dos grandes del tenis

La noticia de su retirada dio la vuelta al mundo, teniendo reacciones de diversos tenistas. Novak Djokovic y Rafael Nadal, quien se retiró el año pasado de la actividad, tuvieron palabras para despedir a Schwartzman.

Nole utilizó sus redes sociales para despedir al Peque, felicitándolo por su trayectoria. “Amigo!! Felicitaciones por una carrera increíble”, posteó Djokovic, acompañado de una foto del argentino.

Nadal también se despidió de él a través de su cuenta de Instagram. “¡Enhorabuena por tu gran carrera! Has sido un gran ejemplo de lucha y superación y me alegra que hayamos compartido tantos momentos en el circuito. ¡Disfruta de tu próxima etapa!“, afirmó el español.