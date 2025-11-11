OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    Con partidos en simultáneo: la ANFP entrega la programación de las últimas fechas de la Liga de Primera

    Desde Quilín informaron la programación de las fecha 28 y 29 del torneo, en las que varios elencos luchan por meterse en copas internacionales y por permanecer en Primera División.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    La Liga de Primera 2025 ya está en su recta final. A pesar de que Coquimbo Unido ya aseguró su lugar como campeón del torneo, aún restan varias cosas por definir: los clasificados a la Copa Libertadores, a la Sudamericana y los que descenderán a la Primera B. Por este motivo, desde la ANFP entregaron la programación de las próximas dos fechas del torneo, en las que, seguramente, se definirán varias cosas.

    La instancia contempla varios partidos que se disputarán de manera simultánea. Por ejemplo, el viernes 21 de noviembre, por la fecha 28, se jugarán tres encuentros a la misma hora, en donde verán acción los elencos comprometidos en la dramática lucha por la permanencia en la categoría.

    En tanto, el sábado 29, por la fecha 29, Palestino y Audax Italiano, dos equipos que desean meterse en copas internacionales el próximo año, tendrán sus duelos en paralelo. Una situación similar ocurrirá el domingo 30, cuando Unión Española, Deportes Iquique y Deportes Limache salgan a la cancha a la misma hora, con el objetivo de no descender.

    Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Fecha 28:

    • Deportes Iquique vs Cobresal: viernes 21 de noviembre, 20:00 horas.
    • Deportes Limache vs Unión Española: viernes 21 de noviembre, 20:00 horas.
    • Audax Italiano vs Everton: viernes 21 de noviembre, 20:00 horas.
    • Coquimbo Unido vs Deportes La Serena: sábado 22 de noviembre, 18:00 horas.
    • Universidad Católica vs Palestino: sábado 22 de noviembre, 20:30 horas.
    • O’Higgins vs U. de Chile: domingo 23 de noviembre, 18:00 horas.
    • Colo Colo vs Unión La Calera: domingo 23 de noviembre, 20:30 horas.
    • Ñublense vs Huachipato: lunes 24 de noviembre, 20:00 horas.

    Fecha 29

    • Cobresal vs Colo Colo: viernes 28 de noviembre, 20:00 horas.
    • Huachipato vs Universidad Católica: sábado 29 de noviembre, 12:00 horas.
    • Deportes La Serena vs Palestino: sábado 29 de noviembre, 18:00 horas.
    • Audax Italiano vs Ñublense: sábado 29 de noviembre, 18:00 horas.
    • Unión La Calera vs Deportes Limache: domingo 30 de noviembre, 18:00 horas.
    • Everton vs Deportes Iquique: domingo 30 de noviembre, 18:00 horas.
    • Unión Española vs O’Higgins: domingo 30 de noviembre, 18:00 horas.
    • U. de Chile vs Coquimbo Unido: lunes 1 de diciembre, 20:00 horas.

    Cabe destacar que la fecha 30, la última del certamen, no fue programada.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraANFPProgramación

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

