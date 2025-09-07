Con una patada voladora incluida: la feroz batalla campal entre el Real Madrid y River Plate en el Mundial de Clubes Sub 18.

River Plate se despidió del Mundial de Clubes Sub 18 en España con un sabor amargo. El equipo argentino cayó en cuartos de final frente al Real Madrid por 2-0, en un partido que estuvo marcado por expulsiones, entreverlos con el público y un tumulto final que opacó el desarrollo del partido.

El encuentro, disputado en el estadio Municipal de Montilla, comenzó con un trámite equilibrado. River generó ocasiones durante la primera media hora, pero a los 34 minutos se produjo el episodio que alteró la dinámica del juego. Gonzalo Pereyra, volante creativo, recibió tarjeta roja directa tras un intercambio verbal con hinchas locales. En su camino hacia los vestuarios realizó gestos hacia las tribunas, lo que encendió la tensión en el ambiente.

MALAS NOTICIAS PARA EL MILLONARIO: Gonzalo Pereyra EXPULSADO por esta patada en River vs. Real Madrid en el Mundial de Clubes Sub 18.



Con un futbolista menos, el cuadro argentino resistió hasta el descanso, aunque la superioridad numérica favoreció al Real Madrid en la segunda mitad. A los 5 minutos del complemento, Mateo Garrido abrió el marcador tras una jugada colectiva. El golpe anímico fue acompañado por nuevas expulsiones: Cirilo Pereyra a los 21 minutos y Emiliano Quevedo a los 33. Con apenas ocho jugadores en cancha, River quedó sin respuestas y recibió el segundo tanto a los 21 minutos, obra de Bryan Bugarín mediante un tiro libre que amplió la diferencia.

Una de las imágenes más viralizadas fue cuando un futbolista de River Plate agredió a un jugador del Real Madrid con una patada en la cabeza.

El desenlace no se limitó al resultado. Tras el pitazo final, varios futbolistas argentinos rodearon al árbitro y reclamaron de forma airada por las decisiones tomadas durante el partido. El incidente derivó en un tumulto que obligó a la intervención de técnicos y personal de seguridad para dispersar a los jugadores y restablecer el orden en el campo.

El contexto del partido también estuvo acompañado por la presencia de hinchas de la filial de River en Málaga, quienes viajaron hasta Montilla para alentar al equipo con cánticos y banderas.