Cóndor Rojas aborda el díficil presente de Brayan Cortés: “Su deseo de no querer estar en Colo Colo afecta su rendimiento”

Roberto Rojas (67) no pierde de vista a Colo Colo, el equipo en el que triunfó en los ochenta, donde es reconocido como uno de los arqueros más importantes de la historia. Desde Sao Paulo, atiende a El Deportivo. El Cóndor comentó el bajo rendimiento de Brayan Cortés, aseguró que Ricardo Gareca debiera irse de la Roja y analizó el escándalo del partido del 10 de abril pasado.

¿Qué le ha parecido el rendimiento del golero de Colo Colo Brayan Cortés?

Ha tenido muchos problemas en el último tiempo, sobre todo fuera del campo. Su no salida del club, el manejo de las situaciones que hicieron sus empresarios tampoco fue bueno. Se anticiparon mucho a lo que podía pasar. Cortés ha tenido una enorme baja en su rendimiento, no se ve seguro y tampoco entrega esa seguridad al equipo.

¿Está bien que alterne?

Bueno a mí me pasó una situación parecida cuando Pedro García era el técnico, quien decidió que jugara dos partidos yo y otros dos Mario Osbén. Lo hablamos los tres y al final sucedió eso. Uno puede no estar de acuerdo, pero son decisiones que uno debe respetar.

¿Qué debe hacer Cortés?

No lo sé, pero está claro que a Cortés no ha podido asimilar todo lo que pasó en el mercado de fichajes. Su no salida de Colo Colo, su deseo de no querer estar en Colo Colo, claro que ha afectado su rendimiento. Los futbolistas somos seres humanos, jugamos con la ilusión de emigrar al extranjero. Y eso no solo depende del jugador, sino de un conjunto de situaciones y eso le afectó. Ojalá encuentre su mejor rendimiento en la selección chilena y Colo Colo.

¿Qué le parece el trabajo de Ricardo Gareca en la selección chilena?

Los resultados están a la vista. Le corresponde a la federación y ellos sabrán qué van a definir sobre el futuro del técnico. Desde el comienzo yo expuse mi posición y si no lleva a la selección al Mundial es porque se cometieron muchos errores.

¿Por qué fracasó?

Gareca pensó que tendría un equipo de mayor peso, a los mismos jugadores que dieron éxito a Chile. La realidad es que se encontró con jóvenes, desconocidos para él. Jugar en clubes es diferente a la selección y no le respondieron.

¿Qué hubiera hecho usted?

Si la decisión pasara por mí, le habría dicho a Gareca que diera un paso al costado. Pero quién soy yo para decirlo, solo es mi opinión, pero si no logra clasificar al Mundial es un verdadero fracaso. Si no obtiene resultados, es que no se planificó bien y eso es lo que pasó.

¿Hay un tema más de fondo en esta seguidilla de malos resultados de la Roja?

Chile no tuvo una secuencia de trabajo técnico como sí la tuvo con la Generación Dorada. Se pensó que vendrían más jugadores de una calidad parecida, pero los que vienen juegan uno o dos partidos y creen que triunfaron. Además, hay muchos extranjeros en el torneo nacional, cupos absurdos, tapan a los que vienen desde las inferiores. Se buscan jugadores hechos y no tienen peso para la selección.

¿Qué le parece que no estuviera Erick Pulgar en la convocatoria?

Es absurdo que no cuente con Pulgar, un jugador de un rendimiento óptimo en el campeonato brasileño. Es titular absoluto en Flamengo, es extraño ese tipo de situaciones y también afectan al grupo. Para un partido sirve y para el otro no, entonces el jugador lo siente. Eso le da inseguridad al jugador, el equipo que rinde es el que juega mucho tiempo junto.

¿Qué opina de lo ocurrido en el partido de Colo Colo y Fortaleza, el 10 de abril pasado en Santiago?

Es triste y vergonzoso, una lástima. Acá en Brasil la noticia ocupó todos los espacios, no solo los deportivos. El partido transcurría con normalidad. Cuando hay falta de seguridad de los medios policiales es muy complicado, eso ya escapa a la parte organizativa. Ahí hay que analizar diferentes situaciones. Lo único que resta ahora es investigar.

Tan cerca del centenario...

Es una sensación de alegría por el centenario de Colo Colo, pero es una tristeza el clima que se ha vivido en los últimos días. Un encuentro de sentimientos difíciles.

¿En Brasil pasa esto?

Bueno, ese mismo día jugó Internacional de Porto Alegre contra Atlético nacional de Colombia, en Brasil. Las barras se pelearon afuera del estadio, falleció una persona y al otro día pasó lo mismo con otra. Pero por peleas entre hinchadas. Aquí también pasa esto, tanto en el Brasileirao como en la Serie B. Los hinchas se pelean en las calles, se arman emboscadas, peleas.

¿Qué medidas se pueden tomar?

Las autoridades tienen que encontrar soluciones, porque todo está pasando fuera de la cancha, de los estadios. Pero es un problema social, algo que está ocurriendo en todos lados. Chile y Brasil no son diferentes respecto de eso. Las autoridades deben ponerse las pilas.

¿Y cuál es la responsabilidad que le cabe a Colo Colo?

Yo no sé si Colo Colo es culpable o no, es trabajo de las autoridades hacer las investigaciones pertinentes y ver qué se hace de ahora en adelante. Lamentablemente, la tragedia ya ocurrió. Es muy triste, no solo por Colo Colo, sino por todo el fútbol chileno. Además, la Conmebol tiene un cierto grado de responsabilidad y, seguramente, tratará de eximirse de eso. Ellos son coorganizadores del espectáculo y capaz que traten de deslindarse de eso. Bueno, pero de la Conmebol se puede esperar cualquier cosa.

¿Qué le parece que haya afectado al centenario?

Es una lástima, pero es algo que escapa a eso, porque podría haber ocurrido en cualquier momento. Hay que tener tranquilidad, poner los pies en la tierra, porque se murieron dos jóvenes. Al margen de festejar, el clima que se vive por esto es muy complicado. Por eso se suspendió el Superclásico, porque no había condiciones.

