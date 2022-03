Conoce las llaves de la segunda fase de la Copa Chile 2022

El fin de semana se dieron a conocer los clasificados a las segunda fase de la Copa Chile 2022. Los equipos de la Segunda División Profesional se enfrentaron con los cuadros de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) en un partido único.

No obstante, el torneo comenzó con polémica, pues cuatro de los 16 equipos invitados de ANFA fueron descalificados por no cumplir con el artículo 23° de las Bases y no contaban con un recinto deportivo con las condiciones necesarias.

Los clubes apelaron a la falta de tiempo por avisar de los encuentros muy cerca del día que se disputarían. Ante esto, la ANFP se desligó de la situación consignando que ANFA fue el organismo que invitó a los equipos amateurs. Por ende, Dante Imperial, Deportes Quillón, Tricolor Municipal y Aguará no pudieron debutar por el certamen nacional.

“Una vez que los clubes informaron los estadios donde harían de local y dónde apareció que algunos no cumplían con la normativa, se les envió toda la documentación necesaria para ser presentada (incluso con un instructivo) el 3 de marzo de tal manera de revertir dicha situación”, manifestaron a través de un comunicado.

“Es importante apuntar que ANFA siempre fue claro con todos los clubes invitados, y la normativa señalaba que el equipo que no tiene estadio disponible quedaba inmediatamente eliminado. Algunos de estos clubes buscaron reprogramar sus encuentros para tener más tiempo en la búsqueda de los recintos apropiados, pero el calendario de la Copa Chile 2022 hacía imposible cumplir con este requerimiento, ya que la próxima semana entran los equipos de la primera B vs los ganadores de estas llaves por lo que no había fechas disponibles”, sentenció el ente rector del fútbol nacional.

Colo Colo, campeón de la Copa Chile 2021. FOTO: Marco Muga/AGENCIA UNO.

Equipos clasificados

Provincial Ovalle, Trasandino, San Antonio Unido, Deportes Limache, Real San Joaquín, Barnechea, Rodelindo, Lautaro de Buin, General Velásquez, Independiente de Cauquenes, Deportes Concepción, Deportes Iberia, Provincial Ranco, Colo Colito, La Higuera y San Bernardo, clasificado como “mejor perdedor”, fueron los equipos que avanzaron a la segunda fase del campeonato. Estos tres últimos son los únicos clubes provenientes del Regional Amateur que disputarán la siguiente ronda del torneo nacional.

Ahora, dichos cuadros se medirán ante los clubes de la Primera B en un partido único. En tanto, la ANFP está a la espera de la aprobación de Estadio Seguro para confirmar las sedes y horarios correspondientes a cada partido.

Llaves de la segunda fase de la Copa Chile