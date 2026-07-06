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    Cristiano, desafiante en la previa de Portugal vs. España: “Ojalá no sea mi último partido, así me pueden seguir matando”

    CR7 aborda la posibilidad de disputar su último partido en una Copa del Mundo. También respondió a las críticas por su rendimiento.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Cristiano, picante en la previa de Portugal ante España: “Ojalá que no sea mi último partido, así me pueden seguir matando”. Yang Shu

    Cristiano Ronaldo afronta previa al duelo entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026 (este lunes, 15 horas). El delantero, que suma tres goles en la actual Copa del Mundo, habló sobre la posibilidad de disputar su último partido en un certamen planetario. CR7 respondió a las críticas y elogió al rival.

    El atacante, ante Croacia en los dieciseisavos de final, fue sustituido al 80′. Más allá de salir, asegura que se siente clave en el equipo y evitó adelantar su retiro de la selección. “Siempre me entreno al máximo y vamos a tratar de lograr todas nuestras metas. Juegue o no juegue, mi papel es importante. Lo dejaré cuando yo quiera, no como cuando quieran los demás. Siempre se me hacen las mismas preguntas, me quiero centrar en otros temas, en jugar bien”, comentó.

    Más adelante insistió en que afronta esta etapa de su carrera sin presión. “Lo que pase mañana, Cristiano saldrá de aquí con la conciencia tranquila. Yo juego por la pasión, porque me encanta jugar al fútbol. Pase lo que pase, estaré feliz. No puedo ponerme presión, llegar al final de mi carrera y pensar que tengo la obligación de ganar. Será lo que Dios quiera”, dijo.

    Cristiano Ronaldo celebra su gol ante Croacia. Zou Zheng

    También aseguró que un eventual título no cambiaría su legado. “No me falta nada, la vida ha sido muy generosa conmigo. A nivel personal no me falta nada. No seré más Cristiano por ganar el Mundial. Tenemos que pensar en mañana, en cada día”.

    Ronaldo también abordó las críticas que ha recibido durante el torneo. “No dejo que los comentarios nos afecten. Los que nos acompañan son muy fieles y todo lo demás es basura y no importa”, enfatizó.

    El delantero también envió un mensaje al joven Lamine Yamal, una de las figuras de España, su rival de este lunes. “Tiene un futuro brillante. Debe acostumbrarse a las críticas si quiere una carrera larga. Debe enfocarse en quien le quiere. Yo aprendí eso con los años”, remarcó.

    Sobre el equipo ibérico, Ronaldo tuvo palabras de elogios. “España es siempre candidata a ganar lo que sea. Ya ganaron y tienen más títulos que Portugal. Quien maneje mejor los detalles ganará, pero tengo el feeling de que vamos a ganar”, remarcó.

    Además, destacó el respeto que siente por el país donde brilló en el Real Madrid. “Tengo un cariño muy especial por España, mi familia es prácticamente española y tengo ahí negocios”, fueron sus palabras.

    Por otro lado, el capitán portugués también recordó a Diogo Jota y explicó el homenaje que realiza el plantel. “La pulsera que llevamos cada uno de nosotros es para rendirle tributo a Diogo. Todos hemos llorado juntos. Este es el Mundial que más voy a recordar. En el aspecto emocional está siendo extraordinario”, reconoció.

    Finalmente, al ser consultado por los comentarios de hinchas argentinos y la histórica rivalidad con Lionel Messi, cerró con una reflexión y una frase cargada de ironía. “Debo disfrutar al máximo del que será mi último Mundial. Ojalá que no sea mañana mi último partido, así me pueden seguir matando un poco más”.

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