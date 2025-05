Dardos a Cabero y advertencias al plantel: el tenso análisis de Tiago Nunes tras la nueva derrota de la UC

Tiago Nunes vive sus días complicados en la UC. El elenco estudiantil perdió ante O’Higgins y se aleja de los líderes de la Liga de Primera. Contando todas las competencias, es su tercera derrota al hilo. Y ahora el entrenador brasileño reconoce la falta de consistencia en el ataque. “Creo que el equipo sufrió para generar juego en el último tramo de la cancha. Hicimos más de 500 pases en el partido, llegamos muchas veces a la zona final, pero ahí nos falta ser más creativos. También hay que darle mérito a O’Higgins, que hizo una marca fuerte y ganó los duelos defensivos”, dijo tras el duelo.

“Defensivamente, no sufrimos. Ellos generaron una situación, aparte de los goles, que son situaciones fuera de lo común. Arrancamos un partido perdiendo 1-0, eso no tiene explicación. Uno puede hablar de falta de atención, pero no podemos fallar en cosas tan básicas y sufrir un gol de saque lateral. Es tercera vez que sufrimos un gol de lateral en la temporada”, añadió.

Nunes, en esta ocasión, no se guardó nada. Ni siquiera fue salomónico con el arbitraje de José Cabero, a quien apuntó directamente. “Es un juez que no cobra faltas. Hubo 30 situaciones que dejó pasar y en el penal cobra por el VAR. Afuera del área no cobraría esa falta. No digo que no fuera infracción, solo que unifique su criterio. Luego, no cobra dos penales a favor de Católica. Y, por último, expulsa a Gary porque le avisa el cuarto árbitro, y después el VAR desestima esa acción. Entonces, ellos estaban perdidos, su comunicación no existió hoy. Eso afecta directamente al resultado”, enfatizó.

La UC no pudo ante O'Higgins en La Florida. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El DT fue más allá y comparó la actuación del silbante con lo que ha hecho en el pasado en otras lides. “No le estoy echando la culpa a los árbitros por la derrota, pero son gente importante. Quizás no se concentran como en otras instancias, porque los veo dirigiendo en la Copa Libertadores y son muy buenos. Acá parece que se relajan”, remarcó.

Advertencias

Nunes se culpa por los resultados, pero también advierte a sus futbolistas que las cosas no están saliendo según planifican. “Tenemos tres derrotas seguidas, pero un ve y se da cuenta en qué fallamos. El principal responsable soy yo, pero hablo con los jugadores y debemos saber que si tenemos que permanecer peleando arriba, hay que ser consistentes en momentos puntuales. Si te neutralizan, no puedes perder. Ahora debió ser 0-0, eso le pasa a los equipos consistentes”, dijo.

Por otro lado, elogió el ingreso de los juveniles en la UC. “Me dio gusto ver a Rossel y Corral entrar bien, son jugadores que cada vez utilizaré más. En esta situación hay que buscar jugadores que puedan aportar a largo plazo al equipo”, fueron sus palabras.

Pese a esto último, descartó que en el mediano plazo aparezcan nombres nuevos de la cantera en el primer equipo. “No creo que tengamos tantos juveniles de eso para debutar. Los que están más consistentes son los que ya están con nosotros. Es difícil generar recambios. El año pasado vendimos a Aravena y Tapia. Ojalá que podamos terminar la temporada con los tres juveniles siendo importantes. Seguimos en el proceso, pero hoy los tres que están son los que están”, aseguró.

En nombres propio, defendió a Jader Gentil, quien es uno de los principales apuntados por la fanaticada. “Desde la pretemporada es el que ha hecho más goles. Se mueve bien, pero siento que hay poca paciencia con él por ser brasileño. Si fuera de otra nacionalidad, quizás sería distinto. Estoy seguro. No es una persecución, pero es distinto tener a un jugador brasileño de 21 años, que de otra nacionalidad que ustedes están más acostumbrados”, lanzó.

Finalmente, Nunes fue enfático en que espera que en el mercado de invierno lleguen incorporaciones a la precordillera. “Dentro de las limitaciones económicas que ha tenido el club desde que llegué acá, debemos traer refuerzos. Jugadores que en momentos puntuales puedan poner el balón bajo el brazo y llamar a la responsabilidad en instantes como este. No tengo nada que reclamarle a mi equipo. Compiten y se entran bien en la semana, pero la vida es objetiva y de buena voluntad no se hace todo”, apuntó.