El Deportivo

David Beckham recibe el principal título que le faltaba en su exitosa carrera

El exjugador, retirado en julio de 2013 en las filas del PSG, sigue ligado al fútbol como copropietario del Inter Miami de la MLS y aún es una personalidad en el Reino Unido.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
David Beckham recibió un nuevo título en nata Inglaterra. FOTO: REUTERS. MAJA SMIEJKOWSKA

A pesar de que dejó el fútbol activo hace más de 12 años, la figura del inglés David Beckham de ninguna manera pasa inadvertida. En su natal Reino Unido, el deportista fue galardonado con el último título que faltaba en su exitosa carrera.

El exmediocampista derecho de 50 años se retiró en junio de 2013 con la camiseta de Paris Saint-Germain. El futbolista dejaba su gran pasión a los 38 años después de una exitosa carrera de dos décadas, lapso en el que ganó una veintena de títulos, entre ellos la Champions League de 1999 con Manchester United.

Beckham surgió de las divisiones de los Diablos Rojos, club con el que debutó en 1992. Jugó 11 temporadas en el primer equipo de Old Trafford antes de unirse al Real Madrid en 2003, previo acuerdo por una suma de más de 30 millones de dólares.

Jugó cuatro años en la capital española antes de unirse al LA Galaxy de la Major League Soccer. Durante su etapa en Los Ángeles, tuvo dos cesiones al Milan de Italia, antes de finalizar su carrera en la Ciudad Luz. Sumó 115 veces con su selección y fue capitán de los Tres Leones durante seis años, entre 2000 y 2006.

Después del fútbol

Sin embargo, la influencia de Beckham va mucho más allá del campo de juego. Nacido en el este de Londres, desempeñó un papel importante en la candidatura que consiguió los Juegos Olímpicos de 2012 para la capital inglesa.

Asimismo, ha trabajado con la organización de ayuda humanitaria Unicef ​​desde 2005. Diez años más tarde, la misma institución creó un fondo que lleva su nombre para conmemorar una década de colaboración entre ambas partes.

En 2024, el exjugador se convirtió en embajador de la Fundación King’s, la misma que apoya el programa educativo del Rey Carlos y sus esfuerzos para garantizar que los jóvenes tengan una mayor comprensión de la naturaleza.

Junto con su esposa Victoria, son dueños de una fortuna que se calcula en más de 650 millones de dólares. Es copropietario del Salford City, equipo de la cuarta categoría inglesa, con su excompañero del Manchester United y de la selección inglesa, Gary Neville. También es copropietario del Inter Miami, equipo de la MLS donde milita Lionel Messi.

Un nuevo título

El excapitán de Inglaterra, ahora Sir David Beckham, fue nombrado caballero por sus servicios al fútbol y a la sociedad británica. El exfutbolista ya había sido incluido en la lista de honores del cumpleaños del Rey Carlos, a principios de este año. Ahora, recibió el prestigioso título de parte del Rey durante una ceremonia en Berkshire durante este martes.

“Creo que no podría estar más orgulloso. La gente sabe lo patriota que soy, lo que amo a mi país. Siempre he dicho lo importante que es la monarquía para mi familia”, dijo un emocionado Beckham a la BBC.

Asimismo, Sir David agregó que “gracias a Dios, tengo la suerte de haber viajado por todo el mundo y todo el mundo quiere hablar conmigo sobre nuestra monarquía. Eso es algo que me llena de orgullo”.

