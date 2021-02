De resistido por la hinchada a jugador clave: la reconquista de Lezcano

Si se habla del histórico, difícil e inusual tricampeonato de Universidad Católica, la mente automáticamente comienza a pensar en nombres propios como Fernando Zampedri, Ignacio Saavedra, Matías Dituro y José Pedro Fuenzalida: jugadores mediáticos que están en la retina del público gracias a sus buenas actuaciones y/o identificación con el club. No obstante, hubo un futbolista cruzado cuyo trabajo e influencia en la obtención del título han pasado desapercibidos en los análisis posteriores al título. Un futbolista acostumbrado a funcionar a un gran nivel, pero sin causar demasiada bulla. Un futbolista cuyas estadísticas lo exhiben como clave para el funcionamiento de la UC: Gastón Lezcano.

Lezcano llegó desde Monarcas Morelia a Católica para ser titular. La misión del argentino sería hacerse cargo de la punta derecha y asistir a Zampedri, además de comunicarse en todo momento con Fuenzalida por la misma banda. Y lo logró desde el primer minuto. El Gato, el Chapa y César Pinares formaron un triángulo por aquel costado que destrozó a la mayoría de sus rivales. El constante intercambio de posiciones entre el transandino y el capitán descolocaron a las defensas contrarias, que inexorablemente terminaban siendo sobrepasadas.

Lezcano está lejos de ser un goleador, pero fue ante Santiago Wanderers en la Fecha 1 donde anotó su primer gol. Aprovechando su rapidez y fuerza física tan características, interceptó un excelente balón largo de Dituro y antes de la llegada de Viana con un solo toque mandó la pelota dentro del arco. Ese gol sería solo una muestra de lo que Lezcano terminaría significando para el equipo.

El ex O’Higgins jugó un total de 24 partidos, siendo titular en 23 de ellos. Anotó tres goles, el último el más importante de todos: el cabezazo frente a Deportes La Serena que le brindó a la UC la oportunidad de ser campeón con solo un empate.

Dio cuatro asistencias: dos de ellas ante los clásicos rivales de la UC. En la Fecha 4 asistió a Luciano Aued para que abriera la cuenta frente a Colo Colo en el Monumental; y en la 13, a Zampedri para que sellara la goleada ante la U en San Carlos de Apoquindo.

No obstante, donde brilló Lezcano fue en la obtención de penales para los Cruzados. Gracias a las jugadas del extremo, el tricampeón ganó cinco tiros desde los 12 pasos: el 45% del total a favor de Católica (11). Su facilidad para desbordar y entrar al área con pelota dominada, además de la imposibilidad de los rivales para quitarle el balón dada su fuerza corporal, conspiraron para que la única forma de detenerlo fuera con falta dentro del área.

Su aportación no solo se limita al ataque, sino también trasciende a apartado defensivo. Dada su gran condición física, el jugador de 34 años pudo ser capaz de desdoblarse y bajar a apoyar al lateral de turno cada vez que Universidad Católica no tuviera la pelota. Su mapa de calor demuestra un amplio recorrido por todo el flanco derecho, con amplia presencia en zona propia, lo cual evidencia que no escatimó en esfuerzos cuando el partido requería defender. Y además lo hizo de manera limpia: en todo el torneo no recibió ninguna tarjera amarilla, mucho menos una roja. Esta faceta demuestra por qué Ariel Holan era tan reacio a quitarlo del campo de manera temprana: Lezcano cierra el torneo con un promedio de 77 minutos por partido.

El oriundo de San Nicolás de los Arroyos llegó a San Carlos de Apoquindo como agente libre. Si bien su influencia en el juego se hizo notoria desde un minuto, gran parte de la hinchada cruzada no estaba contenta debido a varias ocasiones claras de gol desaprovechadas. La tendencia de Lezcano a realizar un toque extra hartó a más de alguno en la Precordillera. Sin embargo, el análisis general de la temporada lo coloca como uno de los jugadores claves que hizo posible la obtención del título.